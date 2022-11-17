Запись в летний IT-Camp для учеников 8-11 классов
Освойте профессию будущего с нуля на бюджете с поддержкой государства
Когда начнутся занятия:
3 программы на выбор:
Как создать свой онлайн бизнес: курс по разработке сайтов с нуля MAXIMUM
Открой мир программирования с нуля на Python MAXIMUM
Создание своей первой игры: курс для современных геймеров MAXIMUM
Ты сможешь получить ответы от профессионалов самым первым!
Python - один из самых гибких языков программирования, который позволит работать над широким форматом проектов.
О программе
более 1250 специалистов
Код будущего – это федеральная образовательная программа, в рамках которой школьники смогут освоить современные языки программирования. Бесплатная программа рассчитана на год обучения. Проект был протестирован в нескольких регионах и теперь запускается по всей России
более 1250 специалистов
Программа рассчитана на школьников 8 – 11 классов, желающих освоить основы программирования и анализ данных с помощью языка программирования Python. Начальный уровень подготовки обучающихся – уровень пользователя ПК
более 1250 специалистов
Обучение реализуется из средств федерального бюджета на основе бюджетных мест, проще говоря за счет государства
более 1250 специалистов
Чтобы забронировать место, надо заполнить форму в конце страницы. После заполнения формы необходимо продолжить регистрацию на сайте Госуслуг
Простой и понятный язык для начала изучения школьниками и студентами
Множество известных проектов написаны именно на Python, например: Minecraft и Вконтакте
Успешная сдача экзамена ЕГЭ по информатике требует знание этого языка
Программа курса
- Модуль 1. Junior - 36 ак. часов
- Модуль 2. Middle - 36 ак. часов
- Модуль 3. Senior - 36 ак. часов
- Модуль 4. Expert - 36 ак. часов