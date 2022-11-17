💻 Код будущего

Оставь заявку и получи бонус!

Получи доступ к лекциям по профориентации в IT и попади на 9 встреч с разработчиками из топовых IT компаний, которые расскажут про свои задачи, взаимодействие в команде и карьерный трек.

Ты сможешь получить ответы от профессионалов самым первым!