Если Вы приобрели курс «Индивидуальный онлайн», то назначение преподавателя происходит в течение семи рабочих дней с момента Первого платежа.





Преподаватель свяжется с учеником по номеру телефона, который будет указан в договоре. Если номер телефона поменялся, сообщите об этом в службу поддержки для изменения данных.

Расписание на курсе также формируется в индивидуальном порядке по договорённости ученика и преподавателя, при этом занятия не могут начинаться ранее 16:00 с понедельника по пятницу и ранее 10:00 по субботам и воскресеньям.





При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки.