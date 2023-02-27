Учебный процесс

Установка расписания на индивидуальных курсах
Курсы на 2023 год

Если Вы приобрели курс «Индивидуальный онлайн», то назначение преподавателя происходит в течение семи рабочих дней с момента Первого платежа.


Преподаватель свяжется с учеником по номеру телефона, который будет указан в договоре. Если номер телефона поменялся, сообщите об этом в службу поддержки для изменения данных. 

 

Расписание на курсе также формируется в индивидуальном порядке по договорённости ученика и преподавателя, при этом занятия не могут начинаться ранее 16:00 с понедельника по пятницу и ранее 10:00 по субботам и воскресеньям. 


При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки. 

Служба поддержки

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