Технические вопросы

Что делать, если при входе в личный кабинет возникает ошибка
Курсы на 2023 год

В случае нестабильной работы системы или проблем с интернетом может возникать ошибка при подключении к онлайн-модулю. 



Возможные варианты решения проблемы с работой онлайн-модуля: 

  1. Выйти и заново войти в модуль через страницу авторизации https://login.maximumtest.ru/authorization 
  2. Зайти в онлайн-модуль через режим инкогнито; 
  3. Зайти с использованием другого браузера; 
  4. Попробовать подключиться с другого устройства (телефон, планшет); 
  5. Очистить кэш и куки (инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=X0ppV2SkiQ8


Если самостоятельно устранить ошибку не удалось, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. 

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