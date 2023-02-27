В случае нестабильной работы системы или проблем с интернетом может возникать ошибка при подключении к онлайн-модулю.









Возможные варианты решения проблемы с работой онлайн-модуля:

Выйти и заново войти в модуль через страницу авторизации https://login.maximumtest.ru/authorization Зайти в онлайн-модуль через режим инкогнито; Зайти с использованием другого браузера; Попробовать подключиться с другого устройства (телефон, планшет); Очистить кэш и куки (инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=X0ppV2SkiQ8)





Если самостоятельно устранить ошибку не удалось, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.