В случае нестабильной работы системы или проблем с интернетом может возникать ошибка при подключении к онлайн-модулю.
Возможные варианты решения проблемы с работой онлайн-модуля:
- Выйти и заново войти в модуль через страницу авторизации https://login.maximumtest.ru/authorization
- Зайти в онлайн-модуль через режим инкогнито;
- Зайти с использованием другого браузера;
- Попробовать подключиться с другого устройства (телефон, планшет);
- Очистить кэш и куки (инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=X0ppV2SkiQ8)
Если самостоятельно устранить ошибку не удалось, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.