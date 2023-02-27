1. Коммуникация с преподавателем и обратная связь





У ученика есть возможность общаться с преподавателем через чат и получать обратную связь по решению заданий с развернутым ответом и по другим вопросам. Для этого необходимо использовать кнопку “Написать”.





2. Доступ к расписанию всех курсов





Если ученик посещает несколько курсов в MAXIMUM Education одновременно, у него есть возможность отслеживать свое расписание в едином календаре, чтобы ничего не упустить.





В календаре будет отображаться актуальное расписание по дням в течение выбранного месяца: уроки, контрольные точки и личные беседы.









3. Просмотр занятий в записи в случае пропуска





Если занятие проходило в онлайн-формате, у ученика есть возможность посмотреть запись вебинара. В таком случае, даже если ученика не было на занятии, он сможет пройти тему и не отстать от программы курса.





В онлайн-занятии есть кнопка "Посмотреть запись". При переходе по ссылке откроется занятие с преподавателем.









4. Проведение личных бесед и фиксация результатов





Личная беседа – это встреча ученика с преподавателем, направленная на обсуждение работы на курсе, успехов, результатов контрольных точек. На личной беседе ученик может задать преподавателю любые интересующие его вопросы.





Если у ученика есть возможность провести личную беседу в онлайн-формате, то к ней можно подключиться из дома в комфортной обстановке. Личные беседы отображаются в расписании и в календаре. По итогам встречи ученик получает доступ к результатам беседы, где отражены договоренности и дальнейшие шаги, которые ученик обсудил с преподавателем.





Пример фиксации результатов личных бесед в модуле:









5. Решение тестов





При выполнении тестов в домашнем задании у ученика есть 3 попытки решения на все типы теста, за исключением заданий с развернутым ответом. Вне зависимости от правильности ответа по истечении 3 попыток у ученика есть возможность узнать ход решения, с которым можно свериться.





В модуле представлены все виды тестов, которые встречаются на экзамене (выбор одного варианта ответа, множественный выбор, краткий ответ, развернутый ответ).





Пример выполнения практических заданий:









6. Расчет баллов за ответы по экзаменационным правилам





У ученика есть возможность видеть, сколько первичных баллов он получил за ответ в соответствии с ценностью задания на экзамене.









7. Прохождение точек контроля





На курсе есть образовательные активности, которые позволяют оценить уровень знаний. Они называются точками контроля. Ими являются диагностики, проверочные и контрольные работы, симуляции пробных экзаменов.





Проведение точек контроля в формате онлайн соответствует условиям очного проведения. У ученика есть всего одна попытка и ограниченное количество времени для решения работы. По итогам проведения точек контроля ученик получает отчет о результатах и комментарии от преподавателя по решению заданий. Эта информация хранится в модуле и всегда доступна для просмотра.





Точка контроля в расписании ученика:





Просмотр результатов решения точки контроля в модуле:









8. Получение уведомлений о проверенных заданиях





Ученик получает уведомление, когда преподаватель отправляет результаты проверки контрольной точки или задания с развернутым ответом.









9. Система мотивации





За посещение занятий и решение практических заданий ученик получает рейтинговые баллы. За баллы можно покупать ценные подарки от MAXIMUM Education (промокоды, мерч, курсы и др).













Раздел, в котором можно подать заявку на приобретение подарков в обмен на баллы:









При возникновении вопросов о процессе обучения вы всегда можете обратиться в службу поддержки.