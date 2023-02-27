Технические вопросы

Что делать, если не работает микрофон
Курсы на 2023 год

Для начала стоит убедиться, что вы подключились к аудиоконференции. Если вы не подключились, то в нижнем левом углу будет отображаться кнопка с изображением наушников и надписью «Войти в аудиоконференцию». 



Чтобы подключиться к аудиоконференции, нужно нажать на эту кнопку и в новом окне выбрать «Войти с использованием…». 

Если вы подключились, в нижнем левом углу будет отображаться кнопка с изображением микрофона. Нажав на нее, можно включить или выключить микрофон. Попробуйте нажать на эту кнопку, тогда микрофон должен включиться. 



Если другие участники конференции все еще вас не слышат, нужно перейти к настройкам звука. Для этого: 


  • Кликните по двум указанным ниже кнопкам, чтобы попасть на страницу параметров: 



  • В блоке «Микрофон» отключите опцию «Автоматически регулировать…». 
  • Выставьте ползунок громкости на максимум (крайнее правое положение). 
  • Смените устройство ввода в том же блоке. 
  • Кликните на кнопку «Проверить…». 



  • Произнесите любую фразу и подождите. Она должна проиграться в ваших наушниках. 
  • Если этого не произошло, повторите шаги 4-6, пока микрофон не заработает. 
  • Закройте страницу настроек и вернитесь к конференции. 


В дальнейшем рекомендуется более точно отрегулировать громкость звука, чтобы собеседникам не было слишком громко или тихо. 

Еще одной причиной может быть то, что микрофон не отображается в списке устройств в параметрах звука Zoom. В таком случае есть несколько решений: 


  • Отключить и заново подключить устройство на компьютере; 
  • Перезапустить программу; 
  • Перезапустить компьютер; 
  • Убедиться, что микрофон не используется другими программами, например, Skype. Их следует закрыть. 


Если микрофон не работает на телефоне или планшете, нужно проверить, включен ли он в конференции. Соответствующий значок будет отображаться в нижнем левом углу экрана. 



В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу клиентской поддержки. 

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