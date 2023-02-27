Для начала стоит убедиться, что вы подключились к аудиоконференции. Если вы не подключились, то в нижнем левом углу будет отображаться кнопка с изображением наушников и надписью «Войти в аудиоконференцию».









Чтобы подключиться к аудиоконференции, нужно нажать на эту кнопку и в новом окне выбрать «Войти с использованием…».

Если вы подключились, в нижнем левом углу будет отображаться кнопка с изображением микрофона. Нажав на нее, можно включить или выключить микрофон. Попробуйте нажать на эту кнопку, тогда микрофон должен включиться.









Если другие участники конференции все еще вас не слышат, нужно перейти к настройкам звука. Для этого:





Кликните по двум указанным ниже кнопкам, чтобы попасть на страницу параметров:









В блоке «Микрофон» отключите опцию «Автоматически регулировать…».

Выставьте ползунок громкости на максимум (крайнее правое положение).

Смените устройство ввода в том же блоке.

Кликните на кнопку «Проверить…».









Произнесите любую фразу и подождите. Она должна проиграться в ваших наушниках.

Если этого не произошло, повторите шаги 4-6, пока микрофон не заработает.

Закройте страницу настроек и вернитесь к конференции.





В дальнейшем рекомендуется более точно отрегулировать громкость звука, чтобы собеседникам не было слишком громко или тихо.

Еще одной причиной может быть то, что микрофон не отображается в списке устройств в параметрах звука Zoom. В таком случае есть несколько решений:





Отключить и заново подключить устройство на компьютере;

Перезапустить программу;

Перезапустить компьютер;

Убедиться, что микрофон не используется другими программами, например, Skype. Их следует закрыть.





Если микрофон не работает на телефоне или планшете, нужно проверить, включен ли он в конференции. Соответствующий значок будет отображаться в нижнем левом углу экрана.









В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.