Если возникла проблема с мобильным приложением (не открывается приложение / возникает ошибка / что-то не грузится), необходимо собрать всю информацию о проблеме и устройстве (модель устройства, номер версии, номер телефона) и передать запрос в Чат Поддержки (Вконтакте).





Если пропал полный доступ, необходимо предоставить скриншот чека о покупке, чтобы убедиться, что полный доступ действительно был куплен. Необходимо собрать всю информацию о проблеме и устройстве (устройство, номер версии, номер телефона) и передать запрос в Чат Поддержки (Вконтакте).





Если пользователю не приходят SMS с кодом авторизации, сообщите номер мобильного телефона и оператора сотовой связи в Чат Поддержки (Вконтакте).





В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в службу поддержки.