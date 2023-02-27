Мобильное приложение

Мобильное приложение MAXIMUM ENGLISH
Курсы на 2023 год

Ученики, обучающиеся на курсах по Английскому языку, дополнительно могут использовать мобильное приложение Maximum English, созданное для практики и повторения материала. 


Приложение предназначено для тех, кто проходит обучение на курсах: 


  • Maximum English – курсы, направленные на изучение английского языка, целью которых является освоение конкретного уровня. После диагностики, распределения и определения уровня ученикам за 6 месяцев предстоит изучить все необходимые темы, чтобы успешно сдать итоговый тест и получить сертификат об освоении уровня английского языка. 
  • Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку – курс, направленный на подготовку к экзаменам формата ОГЭ/ЕГЭ и предполагающий комплексное развитие языковых навыков: говорение, аудирование, чтение, грамматика и письмо. 


Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play



В случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки. 

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