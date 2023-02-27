О Maximum Education

Адреса учебных центров
Курсы на 2023 год

Москва (м. Курская) 

 м. Курская, ул. Покровка 28с2 

Телефон 8 800 500 81 29 (Учебный центр и Служба поддержки) 

 

Москва (м. Октябрьская) 

По данному адресу находятся только учебные классы. 

м. Октябрьская, 1-ый Бабьегородский переулок, 5/7 

Телефон 8 800 500 81 29 (Учебный центр и Служба поддержки) 

  

Санкт-Петербург (м. Достоевская) 

м. Достоевская, ул. Рубинштейна 13. БЦ "Агат", 4 этаж 

Телефон 8 812 385 52 55 (Учебный центр) 

Телефон 8 800 500 81 29 (Служба поддержки) 

 

Екатеринбург (м. Геологическая) 

м. Геологическая, БЦ "Капитал", ул. Гоголя, 36, 7-й этаж 

Телефон 8 343 288 58 19 (Учебный центр) 

Телефон 8 800 500 81 29 (Служба поддержки) 


Новосибирск (м. Площадь Ленина) 

м. Площадь Ленина, ул. Максима Горького, 75, 2 этаж 

Телефон 8 383 383 26 21 (Учебный центр) 

Телефон 8 800 500 81 29 (Служба поддержки) 


Нижний Новгород (м. Горьковская) 

м. Горьковская, ул. Костина, 3, 4 этаж, оф. 425 

Телефон 8 831 260 12 47 (Учебный центр) 

Телефон 8 800 500 81 29 (Служба поддержки) 


Владимир 

Октябрьский пр-т., д. 7, ДЦ Типография, 3 этаж, оф. 304, 306, 308 

Телефон +7 (4922) 600 007 (Учебный центр) 


Волгоград 

ул. Ткачева, дом 7 

Телефон +7 962 760 1097 (Учебный центр) 


Вологда 

ул. Галкинская, д. 63а 

Телефон +7 (8172) 70 35 70 (Учебный центр) 


Владивосток 

пр-т Красного Знамени, д.34, офис 4 

Телефон +7 (423) 290 90 99 (Учебный центр) 


Владикавказ 

пр-т Коста, д. 15, БЦ "CAPITAL GROUP", 1 этаж, офис 1-8 

Телефон +7 996 942 19 60 (Учебный центр) 


Грозный 

ул. Г.Н. Трошева, 7 , офис 4.11 

Телефон +7 928 948 20 00 (Учебный центр)

 

Иркутск 

ул. Степана Разина, д. 27, оф. 205 

Телефон +7 (3952) 500 131 (Учебный центр) 


Калуга 

ул Суворова, 121, БЦ Московский, 6 этаж, 613 офис 

Телефон +7 (4842) 20 71 76 (Учебный центр) 


Кемерово 

пр-т Октябрьский, д. 28, БЦ Редакция, 6 этаж, оф. 25 (А617) 

Телефон +7 (3842) 55 80 90 (Учебный центр) 


Краснодар 

ул. Кожевенная 56 

Телефон +7 861 205 34 45 (Учебный центр) 


Красноярск 

ул. Парижской Коммуны, д. 33, оф. 302 

Телефон +7 (3912) 699 033 (Учебный центр) 


Липецк 

Учебный переулок, дом 2, пом. 3 

Телефон +7 904 680 48 48 (Учебный центр)

 

Махачкала 

пр-т Имама Шамиля 4/1, ТЦ Маэстро, офис 3-1 

Телефон +7 910 487 57 77 (Учебный центр) 


Мурманск 

ул. Полярные Зори 1, 4 этаж, УЦ Максимум 

Телефон +7 921 282 42 40 (Учебный центр) 


Назрань 

ул. Московская, д.33, 2 этаж 

Телефон +7 928 918 05 65 (Учебный центр) 


Оренбург 

ул. 8 Марта, д.49, офис 204 ТЦ Панорама 

Телефон +7 (3532) 43 25 40 (Учебный центр) 


Пермь 

ул. Советская 72, 4 этаж 

Телефон +7 342 207 10 15 (Учебный центр) 


Рязань 

ул. Маяковского, д. 47, Н9 

Телефон +7 (4912) 43 40 03 (Учебный центр) 


Сестрорецк 

ул. Володарского, д.4/2 (вход со двора) 

Телефон +7 911 920 34 39 (Учебный центр) 


Сочи 

ул. Советская 42, офис 205 

Телефон +7 861 205 34 45 (Учебный центр) 


Сургут 

ул. Маяковского 9/1 (вход со стороны детской площадки) 

Телефон +7 (3462) 550 812 (Учебный центр) 


Тверь 

Смоленский пер., 15/33 

Телефон +7 (4822) 73 40 92 (Учебный центр) 


Тольятти 

ул. Фрунзе 8 (ДЦ "PLAZA"), офис 1010 

Телефон +7 991 459 10 92 (Учебный центр) 


Томск 

пр-т Фрунзе, д. 103, БЦ Красное знамя, 6 этаж, оф. 605 

Телефон +7 (3822) 908 910 (Учебный центр) 


Тула 

ул. С. Перовской, д. 4, офис 22 

Телефон +7 (4872) 52 60 81 (Учебный центр) 


Ульяновск 

ул. Гончарова, 5 

Телефон +7 (8422) 50 57 50 (Учебный центр) 


Хабаровск 

ул. Тургенева 74, оф. 6, 2 этаж 

Телефон +7 914 158 70 13 (Учебный центр) 


Челябинск 

ул. Братьев Кашириных, 131 А 

Телефон +7 932 308 76 17 (Учебный центр) 


Ярославль 

Октябрьский пер. 3, офис 306 

Телефон +7 (4852) 20 89 96 (Учебный центр) 


Служба поддержки

Как с нами связаться?
Почта service@maximumtest.ru
WhatsApp 8 (969) 021-65-57 (только для чатов)
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