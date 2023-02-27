О Maximum Education

Форматы занятий
Курсы на 2023 год

Занятие — это форма оказания образовательных услуг с целью овладения учеником изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками) с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM Education либо в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием ученика. Продолжительность занятия устанавливается в академических часах (1 академический час равен 45 минутам). 


Доступные форматы занятий: 


Онлайн – формат оказания образовательных услуг, в рамках которого процесс обучения осуществляется дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM Education. 

 

Стартовый онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся в группе учеников. 

 

Стандарт онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся в группе учеников, а также с каждым учеником проводятся личные беседы (консультации) и проверка выполнения домашних заданий. 

 

Максимум онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся в группе учеников численностью до 20 (двадцати) человек. 

 

Максимум онлайн + в классе – вид блендед-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого 2 (два) занятия в месяц проводятся в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием ученика, а остальные занятия проводятся Исполнителем дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM Education. 

 

Индивидуальный онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся с учеником в индивидуальном порядке, при этом занятия не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям. 

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