Занятие — это форма оказания образовательных услуг с целью овладения учеником изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками) с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM Education либо в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием ученика. Продолжительность занятия устанавливается в академических часах (1 академический час равен 45 минутам).





Доступные форматы занятий:





Онлайн – формат оказания образовательных услуг, в рамках которого процесс обучения осуществляется дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM Education.

Стартовый онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся в группе учеников.

Стандарт онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся в группе учеников, а также с каждым учеником проводятся личные беседы (консультации) и проверка выполнения домашних заданий.

Максимум онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся в группе учеников численностью до 20 (двадцати) человек.

Максимум онлайн + в классе – вид блендед-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого 2 (два) занятия в месяц проводятся в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием ученика, а остальные занятия проводятся Исполнителем дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM Education.

Индивидуальный онлайн – вид онлайн-формата оказания образовательных услуг, в рамках которого занятия проводятся с учеником в индивидуальном порядке, при этом занятия не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям.