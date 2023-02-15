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Результаты подростка после консультации с экспертом MAXIMUM Education

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Составил стратегию подготовки к ЕГЭ на необходимый балл
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Понимает, что такое ДВИ и как к ним готовиться
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Сформировал список предметов для сдачи экзамена
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Часто задаваемые вопросы

  1. Нужно ли ехать в учебный центр?
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Последствия неправильного выбора
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Нет мотивации

У ребенка плохая успеваемость и нет стимула хорошо учиться

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Поступает не туда

Он набирает низкий балл аттестата, плохо сдает экзамены и не поступает туда, куда планировал

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В итоге

Несколько лет обучения потрачены впустую