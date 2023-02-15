Как выбрать вуз?
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Часто задаваемые вопросы
- Нужно ли ехать в учебный центр?
- Если я выберу онлайн формат консультации, будет ли он эффективен?
- Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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Последствия неправильного выбора
Нет мотивации
У ребенка плохая успеваемость и нет стимула хорошо учиться
Поступает не туда
Он набирает низкий балл аттестата, плохо сдает экзамены и не поступает туда, куда планировал
В итоге
Несколько лет обучения потрачены впустую