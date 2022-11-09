Итоговое собеседование 2023

Практический курс подготовки к экзамену: как правильно подбирать аргументы, говорить уверенно и получить допуск к ОГЭ по русскому языку
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Курсы на 2023 год

Какой результат получит ученик?

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Программа курса

  1. Разбор всех разделов итогового собеседования
  2. Аргументация
  3. Простые алгоритмы решения
  4. Техники борьбы со стрессом
  5. Грамматические и речевые ошибки
  6. Пробный диалог с экспертом в формате собеседования
Наши преподаватели:
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Являются экспертами

По подготовке к ОГЭ, знают обо всех подводных камнях экзамена 

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Находят общий язык

С подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы 

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Проходят отбор

И методическое обучение, регулярно совершенствуют свои навыки 

Найден 1 курс

🌐 Онлайн
📚 ОГЭ
Итоговое собеседование 2023
Актуальная теория и практические задания
  • 💻 3 онлайн-урока по 1ч 30 мин
  • ⭐ 1 раз в неделю
  • 👩🏻‍💼 Разбор всех этапов собеседования с экспертом
  • 📝 Алгоритмы подготовки к каждому заданию
  • 😎 Техника работы со стрессом и страхом
301 руб
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