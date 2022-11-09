Итоговое собеседование 2023
Практический курс подготовки к экзамену: как правильно подбирать аргументы, говорить уверенно и получить допуск к ОГЭ по русскому языку
Какой результат получит ученик?
Программа курса
- Разбор всех разделов итогового собеседования
- Аргументация
- Простые алгоритмы решения
- Техники борьбы со стрессом
- Грамматические и речевые ошибки
- Пробный диалог с экспертом в формате собеседования
Наши преподаватели:
Являются экспертами
По подготовке к ОГЭ, знают обо всех подводных камнях экзамена
Находят общий язык
С подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Проходят отбор
И методическое обучение, регулярно совершенствуют свои навыки
Найден 1 курс
🌐 Онлайн
📚 ОГЭ
Итоговое собеседование 2023
Актуальная теория и практические задания
- 💻 3 онлайн-урока по 1ч 30 мин
- ⭐ 1 раз в неделю
- 👩🏻💼 Разбор всех этапов собеседования с экспертом
- 📝 Алгоритмы подготовки к каждому заданию
- 😎 Техника работы со стрессом и страхом
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