Персональные уроки с преподавателем
По русскому языку, математике
и английскому языку
и английскому языку
Объясним самые сложные темы на понятном языке
Закроем пробелы в знаниях и подготовим к новому учебному году
Учеба в свободном темпе без отрыва от каникул
Урок в MAXIMUM
- Интерактивные уроки
- Программа, разработанная более 100 экспертами
- Только нужная теория и много практики
Скучная зубрежка
- Интерактивные уроки
- Программа, разработанная 1 репетитором
- Теория, которая никогда не пригодится
Что ученик получит на персональных уроках?
1
Входная диагностика знаний: определим текущий уровень и проблемные темы
2
Индивидуальная программа обучения: выберем темы предмета, составим расписание под ваши цели
3
Контроль прогресса: каждую неделю сообщаем родителям об успехах ученика
Гарантия
- Мы уверены в качестве занятий и гарантируем, что вам понравится!
- Если же нет, скажите нам об этом после первого урока, и мы вернем вам все деньги.
Почему обращаются к нам
225000 учеников
по всей России
98,7% учеников
по гарантии поступления прошли на бюджет
Более 100 экспертов,
разрабатывают материалы для курсов
Учитесь у лучших!
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Проверьте сами!
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Время подберем индивидуально
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FAQ
1. Почему мы эффективнее репетиторов?Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроковУченик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса
2. Кому подойдёт курс?Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу
3. Как проходит обучение?На уроке ученик изучают теорию и закрепляют её на практике.Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученикаПосле урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах