Новогодний календарь
MAXIMUM
Не дай 2020-му испортить твой 2021-й
Каждый день выполняй праздничные задания, заряжайся настроением, делись с друзьями открытиями и получай подарки! Публикуй посты и сторис с хэштегом #maximumtest, чтобы получить новогодние подарки от MAXIMUM!
Новые задания открываются в полночь по московскому времени
Новые задания открываются в полночь по московскому времени
2020-й забрал у нас вечеринки, но не заберёт Новый год. Спасём 2021-й вместе! 🎅🎄
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС
10 дек.
22 дня до 2021
11 дек.
21 день до 2021
12 дек.
20 дней до 2021
13 дек.
19 дней до 2021
14 дек.
18 дней до 2021
15 дек.
17 дней до 2021
16 дек.
16 дней до 2021
17 дек.
15 дней до 2021
18 дек.
14 дней до 2021
19 дек.
13 дней до 2021
20 дек.
12 дней до 2021
21 дек.
11 дней до 2021
22 дек.
10 дней до 2021
23 дек.
9 дней до 2021
24 дек.
8 дней до 2021
25 дек.
7 дней до 2021
26 дек.
6 дней до 2021
27 дек.
5 дней до 2021
28 дек.
4 дня до 2021
29 дек.
3 дня до 2021
30 дек.
2 дня до 2021
31 дек.
1 день до 2021