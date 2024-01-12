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Москва

Бесплатный вебинар

Куда поступать после 9 класса?

Сделайте правильный выбор для своей будущей профессии


🕑 23 января 19:00 по МСК

ДЛЯ КОГО

ученики 8-9 класса и их родители

СТОИМОСТЬ

Бесплатно

ФОРМАТ

онлайн

Зачем приходить на вебинар

Определиться уже сейчас

Сравним обучение в 10-11 классах школы и колледже, посмотрим на возможности каждого варианта и поможем сделать удачный выбор

Узнать о реальных перспективах

Расскажем, можно ли обойти ЕГЭ и принимают ли вузы выпускников колледжа сразу на 3 курс

Найти свой путь к профессии

Разберемся, как вам лучше прийти к профессии мечты: пойти в 10 класс или поступить в колледж

Не терять время на сомнения

Поможем сделать выбор, чтобы вы не переживали из-за неопределенности и заранее начали готовиться к экзаменам

Что вам расскажут эксперты?

Плюсы и минусы обучения в старшей школе и колледже
Информация о колледжах и разных направлениях обучения
Факторы, которые важно учитывать выпускникам 9 класса и их родителям

О лекторе

Автор образовательного канала с 220 тыс. подписчиков
Руководитель преподавания в MAXIMUM Education
Окончил бакалавриат и магистратуру СПбГУ
Более 6 лет помогает подросткам и их родителям с поступлением

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Вебинар пройдет 23 января 19:00 по МСК


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Как еще с нами можно связаться