Зачем приходить на вебинар

Определиться уже сейчас Сравним обучение в 10-11 классах школы и колледже, посмотрим на возможности каждого варианта и поможем сделать удачный выбор

Узнать о реальных перспективах Расскажем, можно ли обойти ЕГЭ и принимают ли вузы выпускников колледжа сразу на 3 курс

Найти свой путь к профессии Разберемся, как вам лучше прийти к профессии мечты: пойти в 10 класс или поступить в колледж