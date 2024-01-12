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Бесплатный вебинар
Куда поступать после 9 класса?
Сделайте правильный выбор для своей будущей профессии
🕑 23 января 19:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
ученики 8-9 класса и их родители
СТОИМОСТЬ
Бесплатно
ФОРМАТ
онлайн
Зачем приходить на вебинар
Определиться уже сейчас
Сравним обучение в 10-11 классах школы и колледже, посмотрим на возможности каждого варианта и поможем сделать удачный выбор
Узнать о реальных перспективах
Расскажем, можно ли обойти ЕГЭ и принимают ли вузы выпускников колледжа сразу на 3 курс
Найти свой путь к профессии
Разберемся, как вам лучше прийти к профессии мечты: пойти в 10 класс или поступить в колледж
Не терять время на сомнения
Поможем сделать выбор, чтобы вы не переживали из-за неопределенности и заранее начали готовиться к экзаменам
Что вам расскажут эксперты?
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