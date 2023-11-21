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Москва

для учеников и родителей 5-11 класса

Семейный сторителлинг: как и зачем учить детей рассказывать истории

7 декабря в 17-00 по мск. 

Вебинар и викторина с призами – книгами от издательства «Самокат»

Способность рассказывать истории формируется в семье. На вебинаре расскажем:

как научить ребенка рассказывать связные истории в любом возрасте

какие игровые активности помогают привить ребенку и подростку любовь к книге

как способность рассказывать истории востребована бизнесов и дает карьерные преимущества

какую книгу подарить “нечитающему” ребенку, чтобы его увлечь

Все участники поучаствуют в розыгрыше призов: подарочных новогодних книг издательства «Самокат»

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Запишитесь на вебинар

⏰ Вебинар пройдет 7 декабря в 17-00 по мск

🎁 Розыгрыш призов для участников вебинара

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