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для учеников и родителей 5-11 класса
Семейный сторителлинг: как и зачем учить детей рассказывать истории
7 декабря в 17-00 по мск.
Вебинар и викторина с призами – книгами от издательства «Самокат»
Способность рассказывать истории формируется в семье. На вебинаре расскажем:
как научить ребенка рассказывать связные истории в любом возрасте
какие игровые активности помогают привить ребенку и подростку любовь к книге
как способность рассказывать истории востребована бизнесов и дает карьерные преимущества
какую книгу подарить “нечитающему” ребенку, чтобы его увлечь
Все участники поучаствуют в розыгрыше призов: подарочных новогодних книг издательства «Самокат»