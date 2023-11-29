8 800 775 53 81
Москва

Бесплатный вебинар

Закрытый разбор заданий олимпиады "Максимум профессий" по гуманитарным предметам

6-7 декабря 19:00 по МСК

ДЛЯ КОГО

участники олимпиады “Максимум профессий”

ФОРМАТ

онлайн

БОНУС-ПАМЯТКА

Популярные направления

20 самых высокооплачиваемых профессии

Зачем приходить на вебинар

Узнать подходы к решению заданий

Решение заданий с экспертом и курс «Подготовка к олимпиадам с нуля» по самой выгодной цене дадут преимущества на олимпиадах

Повысить успеваемость

Знания по школьным предметам помогут легче сдавать проверочные работы и улучшить оценки в журнале

Получить бонусы для олимпиады

Инсайты повысят шансы на успешное выступление в финале «Максимум профессий» и выигрыш призов от наших партнеров

Удачно выбрать специальность

Расскажем, как применить знания на практике, и поделимся популярными направлениями в вузах и высокооплачиваемыми профессиями

Что будет на вебинаре?

Разберем задания, в которых участники допустили больше всего ошибок, и покажем, как их избежать
Посмотрим на «ловушки» заданий, научим в них не попадать и ответим на ваши вопросы об олимпиадах
Расскажем о курсе «Подготовка к олимпиадам с нуля», который приближает к победе и ценным льготам при поступлении в вуз   

Подключайтесь к вебинару и получите подарки!

Памятки: “Самые популярные направления в вузах" – дарим сразу после регистрации
“Топ 20 самых высокооплачиваемых профессий" – поделимся в конце вебинара

Разберем все профили олимпиады

6 декабря 18:00

разбор русский + литература

история + обществознание

(гуманитарные)

7 декабря 17:00

математика+ общ

математика + физика

(технические)

7 декабря 18:00

химия + биология