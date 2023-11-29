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Бесплатный вебинар
Закрытый разбор заданий олимпиады "Максимум профессий" по гуманитарным предметам
6-7 декабря 19:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
участники олимпиады “Максимум профессий”
ФОРМАТ
онлайн
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Разберем все профили олимпиады
6 декабря 18:00
разбор русский + литература
история + обществознание
(гуманитарные)
7 декабря 17:00
математика+ общ
математика + физика
(технические)
7 декабря 18:00
химия + биология