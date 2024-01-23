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Москва

Успешные стратегии взросления: что делать в 5-7 классе, чтобы сохранить желание учиться и развиваться?

На мастер-классе вы узнаете:


  • Почему одни дети учатся хорошо, а другие плохо, и почему это совсем необязательно про уровень интеллекта


  • Какие главные задачи этого возраста: что действительно важно в 5-7 классе?


  • Какими способами родитель может помогать своему ребенку, чтобы поддерживать в нем желание учиться и развиваться?

Для кого:

для родителей

Когда:

30 января 19:00 по Алтаю (15:00 по Москве)

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