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- Цифровые профессии
Успешные стратегии взросления: что делать в 5-7 классе, чтобы сохранить желание учиться и развиваться?
Успешные стратегии взросления: что делать в 5-7 классе, чтобы сохранить желание учиться и развиваться?
На мастер-классе вы узнаете:
- Почему одни дети учатся хорошо, а другие плохо, и почему это совсем необязательно про уровень интеллекта
- Какие главные задачи этого возраста: что действительно важно в 5-7 классе?
- Какими способами родитель может помогать своему ребенку, чтобы поддерживать в нем желание учиться и развиваться?
Для кого:
для родителей
Когда:
30 января 19:00 по Алтаю (15:00 по Москве)