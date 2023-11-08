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Бесплатный вебинар
Как подготовиться к итоговому сочинению быстрее всего? Онлайн-практикум
25 ноября 12:00 по МСК
Для кого
ученики 11 класса и их родители
Формат
онлайн
Бонус-панятка
«Самые популярные направления для поступления в вуз»
Зачем приходить на вебинар
Научиться писать грамотно за неделю
Расскажем, как быстро повысить уровень грамотности, научиться строить красивый текст и легко подбирать точные аргументы
Выйти за рамки простого “зачета”
Объясним, как написать итоговое сочинение, за которое можно получить до +10 дополнительных баллов от вуза
Получить допуск к ЕГЭ без стресса
Поможем спокойно пройти важный этап сочинения на пути к главному школьному экзамену
Узнать правила вузов
На примерах топовых вузов разберем условия, по которым начисляют дополнительные баллы за итоговое сочинение
Что вам расскажут эксперты?
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Вебинар пройдет 25 ноября 12:00 по МСК
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