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Москва

Бесплатный вебинар

Как подготовиться к итоговому сочинению быстрее всего? Онлайн-практикум

25 ноября 12:00 по МСК

Для кого

ученики 11 класса и их родители

Формат

онлайн

Бонус-панятка

«Самые популярные направления для поступления в вуз»

Зачем приходить на вебинар

Научиться писать грамотно за неделю

Расскажем, как быстро повысить уровень грамотности, научиться строить красивый текст и легко подбирать точные аргументы

Выйти за рамки простого “зачета”

Объясним, как написать итоговое сочинение, за которое можно получить до +10 дополнительных баллов от вуза

Получить допуск к ЕГЭ без стресса

Поможем спокойно пройти важный этап сочинения на пути к главному школьному экзамену

Узнать правила вузов

На примерах топовых вузов разберем условия, по которым начисляют дополнительные баллы за итоговое сочинение

Что вам расскажут эксперты?

Какие лайфхаки можно использовать в сочинении, чтобы получить высокую оценку
Как не просто получить “зачет”, а добавить себе баллы для поступления на бюджет
Как работает система оценивания итогового сочинения в разных вузах

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Вебинар пройдет 25 ноября 12:00 по МСК


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