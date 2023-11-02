- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Бесплатный вебинар
Как помочь ребенку справиться с буллингом? Советы психолога
21 ноября 19:00 по МСК
Для кого
родители школьников
Формат
онлайн
Стоимость
бесплатно
Зачем приходить на вебинар
Научиться понимать чувства ребенка
Объясним, как вовремя увидеть, что у ребенка или подростка есть сложности в общении с одноклассниками или учителями
Не допустить серьезных проблем
Научим вас оказывать помощь ребенку, который не хочет ходить в школу из-за эмоционального давления или сам проявляет агрессию
Узнать о рисках школьной травли
Расскажем, кто чаще сталкивается с негативным отношением в школе и в каких формах может проявляться травля
Справиться с последствиями буллинга
Поделимся способами восстановления психологического состояния после пережитого буллинга
Что вам расскажут эксперты?
Вебинар проведет квалифицированный психолог – Анна Тимофеенко