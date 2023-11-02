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Москва

Бесплатный вебинар

Как помочь ребенку справиться с буллингом? Советы психолога

21 ноября 19:00 по МСК

Для кого

родители школьников

Формат

онлайн

Стоимость

бесплатно

Зачем приходить на вебинар

Научиться понимать чувства ребенка

Объясним, как вовремя увидеть, что у ребенка или подростка есть сложности в общении с одноклассниками или учителями

Не допустить серьезных проблем

Научим вас оказывать помощь ребенку, который не хочет ходить в школу из-за эмоционального давления или сам проявляет агрессию

Узнать о рисках школьной травли

Расскажем, кто чаще сталкивается с негативным отношением в школе и в каких формах может проявляться травля

Справиться с последствиями буллинга

Поделимся способами восстановления психологического состояния после пережитого буллинга

Что вам расскажут эксперты?

Каким бывает буллинг
Что нужно делать родителю, если его ребенок жертва, инициатор или свидетель школьной травли
Как учителя и сверсники могут осознанно травмировать психику ребенка и как ему защититься в такой ситуации

Вебинар проведет квалифицированный психолог – Анна Тимофеенко

Магистерская степень СПБГУ по направлению "Психическое здоровье детей"
Опыт работы с детьми и подростками более 7 лет
Наставник более 50 семей и 1000 школьников

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Вебинар пройдет 21 ноября 19:00 по МСК


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