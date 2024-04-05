- 11-10 класс
- 9-8 класс
Где учиться после школы: твоя персональная траектория
Где учиться после школы: твоя персональная траектория
На мастер-классе ты:
- узнаешь, какую ценность дает образование с точки зрения возможностей для будущей карьеры
- разберешься, в чем принципиальная разница между учебой в колледже и вузе, изучишь плюсы и минусы обоих вариантов
- познакомишься с различными образовательными траекториями и узнаешь, на что опираться, когда планируешь собственный трек
Для кого:
учащихся 5-11 классов
Когда:
18 апреля в 13:00