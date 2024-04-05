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Москва

Где учиться после школы: твоя персональная траектория

На мастер-классе ты:

  • узнаешь, какую ценность дает образование с точки зрения возможностей для будущей карьеры
  • разберешься, в чем принципиальная разница между учебой в колледже и вузе, изучишь плюсы и минусы обоих вариантов
  • познакомишься с различными образовательными траекториями и узнаешь, на что опираться, когда планируешь собственный трек

Для кого:

учащихся 5-11 классов

Когда:

18 апреля в 13:00

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