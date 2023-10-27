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Бесплатный вебинар
Как сдать ОГЭ и ЕГЭ на максимум? Лучшие практики
14 ноября 19:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
ученики 9-11 класса и их родители
ФОРМАТ
онлайн
БОНУС
доступ к пробному экзамену и электронный учебник
Зачем приходить на вебинар
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Расскажем о заданиях и правилах ОГЭ и ЕГЭ 2024, чтобы вы не использовали устаревшую информацию при подготовке
Научиться полезным лайфхакам
Эксперт расскажет, как можно легко решить даже самые сложные задания
Понять формат заданий
Поймете, как грамотно распределять время на задания, чтобы успеть решить все без спешки
Проверить знания и закрыть пробелы
Получите доступ к пробнику с реальными заданиями 2024, автопроверкой и правильными решениями
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Вебинар пройдет 14 ноября 19:00 по МСК
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