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- Цифровые профессии
Бесплатный онлайн-практикум
Школа или колледж?
Как сделать выбор на 2024 год
9 декабря 12:00 по МСК
Для кого
ученики 9 класса и их родители
Формат
онлайн
Продолжительность
1 час
Зачем приходить на вебинар
Определиться после 9 класса
Сравним обучение в 10-11 классах школы и колледже, посмотрим на возможности каждого варианта и поможем сделать удачный выбор
Узнать о перспективах без мифов
Расскажем, можно ли обойти ЕГЭ и принимают ли вузы выпускников колледжа сразу на 3 курс
Найти свой путь к профессии
Разберемся, как вам лучше прийти к профессии мечты: пойти в 10 класс или поступить в колледж
Не терять время перед каникулами
Поможем сделать выбор до Нового года, чтобы на праздниках вы не переживали из-за неопределенности
О чем вам расскажут эксперты?
Плюсы и минусы обучения в старшей школе и колледже
Информация о колледжах и разных направлениях обучения
Варианты успешной персональной стратегии образования