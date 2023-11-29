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Бесплатный онлайн-практикум

Школа или колледж?

Как сделать выбор на 2024 год

9 декабря 12:00 по МСК

Для кого

ученики 9 класса и их родители

Формат

онлайн

Продолжительность

1 час

Зачем приходить на вебинар

Определиться после 9 класса

Сравним обучение в 10-11 классах школы и колледже, посмотрим на возможности каждого варианта и поможем сделать удачный выбор

Узнать о перспективах без мифов

Расскажем, можно ли обойти ЕГЭ и принимают ли вузы выпускников колледжа сразу на 3 курс

Найти свой путь к профессии

Разберемся, как вам лучше прийти к профессии мечты: пойти в 10 класс или поступить в колледж

Не терять время перед каникулами

Поможем сделать выбор до Нового года, чтобы на праздниках вы не переживали из-за неопределенности

О чем вам расскажут эксперты?

Плюсы и минусы обучения в старшей школе и колледже
Информация о колледжах и разных направлениях обучения
Варианты успешной персональной стратегии образования

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Вебинар пройдет 9 декабря 12:00 по МСК


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Как еще с нами можно связаться