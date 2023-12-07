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Мастер-класс для учеников 10-11 классов
Ловушки и лайфаки ЕГЭ: сдаем на 80+
🕑 24 декабря 11:00
📍 г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.
11 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ЕГЭ по предметам
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к ЕГЭ и переходу в Вуз
Потому очень важно составить план действий уже сейчас
На мероприятии:
О MAXIMUM Education
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10
лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
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3️⃣ Адресг.
г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.