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Москва

Мастер-класс для учеников 8-9 классов

ТОП 5 способов подготовки к ОГЭ в 8-9 классе


🕑 24 марта 12:00


📍г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15

Почему важно выбрать специальность уже сейчас?

70% выпускников не работают по специальности. Почему?

Не учли свои личностные особенности, способности и интересы

Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей

Выбрали учебное заведение, опираясь только на баллы экзамена

На мероприятии:

Поможем определить подходящие профессиональные направления
Расскажем, на какие предметы стоит делать акцент, исходя из результатов
Создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

50+

учебных центров рекомендуют нас

1300

сертифицированных преподавателей

305 000+

учеников по всей России

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3️⃣ Адрес

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15

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