- 11-10 класс
- 9-8 класс
Мастер-класс для учеников 8-9 классов
ТОП 5 способов подготовки к ОГЭ в 8-9 классе
🕑 24 марта 12:00
📍г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
Почему важно выбрать специальность уже сейчас?
70% выпускников не работают по специальности. Почему?
Не учли свои личностные особенности, способности и интересы
Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей
Выбрали учебное заведение, опираясь только на баллы экзамена
На мероприятии:
Поможем определить подходящие профессиональные направления
Расскажем, на какие предметы стоит делать акцент, исходя из результатов
Создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки
О MAXIMUM Education
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