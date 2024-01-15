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Мастер-класс для учеников 10 классов
Как выбрать актуальную специальность в 10 классе ?
🕑 21 января 15:00
📍г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 (Калининградский филиал МФЮА)
Почему важно выбрать специальность уже сейчас?
70% выпускников не работают по специальности. Почему?
Не учли свои личностные особенности, способности и интересы
Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей
Выбрали вуз, опираясь только на баллы экзамена
На мероприятии:
Поможем определить подходящие профессиональные направления
Расскажем, на какие предметы стоит делать акцент, исходя из результатов
Создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки к ЕГЭ
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