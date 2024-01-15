8 800 775 53 81
Москва

Мастер-класс для учеников 10 классов

Как выбрать актуальную специальность в 10 классе ?


🕑 21 января 15:00


📍г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 (Калининградский филиал МФЮА)

Почему важно выбрать специальность уже сейчас?

70% выпускников не работают по специальности. Почему?

Не учли свои личностные особенности, способности и интересы

Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей

Выбрали вуз, опираясь только на баллы экзамена

На мероприятии:

Поможем определить подходящие профессиональные направления
Расскажем, на какие предметы стоит делать акцент, исходя из результатов
Создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки к ЕГЭ

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

50+

учебных центров рекомендуют нас

1300

сертифицированных преподавателей

305 000+

учеников по всей России

Запишитесь

на мастер-класс 

1️⃣ Запишитесь

на мероприятие


2️⃣ В день мероприятия мы отправим вам SMS-напоминание

Убедитесь, что все контактные данные указаны корректно


3️⃣ Адрес

г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 (Калининградский филиал МФЮА)

Как еще с нами можно связаться
Выберите класс

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Как еще с нами можно связаться