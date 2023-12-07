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- Цифровые профессии
Мастер-класс для учеников 10-11 классов
Почему старые способы подготовки к ЕГЭ не работают?
🕑 16 декабря 12:00
📍 г. Зеленоград, ул. Панфилова, 28 Б, стр. 1
11 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ЕГЭ по предметам
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к ЕГЭ и переходу в Вуз
Потому очень важно составить план действий уже сейчас
На мероприятии:
Узнаете, на что влияют результаты ЕГЭ при поступлении в вуз
Научитесь актуальным лайфхакам предстоящего экзамена
Разберете структуру и формат ЕГЭ
Построите оптимальную стратегию подготовки
О MAXIMUM Education
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