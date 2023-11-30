- 11-10 класс
- 9-8 класс
Мастер-класс для учеников 8-9 классов
Три правила для тех, кто совсем не определился: выбираем профессию в 8-9 классе
🕑 14 апреля 12:00
📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
9 класс - первый важный рубеж, где каждому школьнику предстоит:
Вспомнить школьную программу, закрыть пробелы в знаниях
Сделать выбор: уходить в колледж или в 10 класс
Подготовиться и сдать ОГЭ
Как все успеть и сделать правильный выбор?
На мастер-классе:
Разберем плюсы и минусы обучения в колледже в сравнении со школой
Расскажем, как школьнику найти профессию по душе, и как родитель может помочь с выбором
Поможем определиться, нужно ли подростку получать высшее образование
О MAXIMUM Education
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