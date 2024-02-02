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Мастер-класс для учеников 10 классов
План поступления на бюджет уже в 10 классе
🕑 11 февраля 12:00
📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
10 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ЕГЭ
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к переходу в вуз
Потому очень важно составить план действий уже в 10 классе
На мероприятии:
Узнаете, на что влияют результаты ЕГЭ при поступлении в вуз
Научитесь актуальным лайфхакам предстоящего экзамена
Разберете структуру и формат ЕГЭ
Построите оптимальную стратегию подготовки
О MAXIMUM Education
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