Подготовка к ЕГЭ онлайн и в классе

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

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80+

баллов по русскому языку ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России

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  • ЕГЭ по русскому языку делится на несколько блоков: орфография, пунктуация, языковые нормы, работа с текстом и сочинение.
  • Наиболее сложные задания относятся к блоку работы с текстом -для их выполнения необходимо ориентироваться в типичных ловушках этих заданий, знать типы речи, уметь выделять главную мысль текста.
  • За сочинение можно получить почти половину от всех баллов (24 из 58), при этом со всеми критериями в сочинении справляется только 25% выпускников.