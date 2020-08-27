Подготовка к ЕГЭ онлайн и в классе
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
Все для подготовки в одном месте
Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.
Индивидуальный подход
Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.
80+
баллов по русскому языку ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России
test
- ЕГЭ по русскому языку делится на несколько блоков: орфография, пунктуация, языковые нормы, работа с текстом и сочинение.
- Наиболее сложные задания относятся к блоку работы с текстом -для их выполнения необходимо ориентироваться в типичных ловушках этих заданий, знать типы речи, уметь выделять главную мысль текста.
- За сочинение можно получить почти половину от всех баллов (24 из 58), при этом со всеми критериями в сочинении справляется только 25% выпускников.