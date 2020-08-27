Курсы ЕГЭ по математике
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
Все для подготовки в одном месте
Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.
Индивидуальный подход
Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.
80+
баллов по математике ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России
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- Только 7% выпускников в стране сдали ЕГЭ-2019 по математике на 80+ баллов
- На ЕГЭ по математике критически не хватает времени: первые 3 задания ученик должен выполнять за 2 минуты, уравнение второй части с отбором корней за 10 минут, стереометрию второй части — за 20 минут. У ученика совсем нет времени, чтобы вспоминать теорию.
- Невнимательность — гроза выпускников, в ЕГЭ по математике из- за нее теряется в среднем 10-15 баллов.