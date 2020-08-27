Курсы ЕГЭ по литературе

Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по литературе ученики MAXIMUM получают в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России

test

  • Первая часть экзамена предполагает анализ художественных произведений (14 заданий, из которых 10 с кратким ответом)
  • Вторая часть представляет собой полноформатное сочинение по 1 из 4 предложенных тем.
  • Всего ученик должен написать 5 сочинений: 4 мини-сочинения и 1 развернутое.
  • Для выполнения 16 мини-сочинения и 17 сочинения по лирике ученик должен знать наизусть стихотворные тексты и их авторов.