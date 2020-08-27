Курсы ЕГЭ по литературе
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
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Индивидуальный подход
Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.
80+
баллов по литературе ученики MAXIMUM получают в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России
test
- Первая часть экзамена предполагает анализ художественных произведений (14 заданий, из которых 10 с кратким ответом)
- Вторая часть представляет собой полноформатное сочинение по 1 из 4 предложенных тем.
- Всего ученик должен написать 5 сочинений: 4 мини-сочинения и 1 развернутое.
- Для выполнения 16 мини-сочинения и 17 сочинения по лирике ученик должен знать наизусть стихотворные тексты и их авторов.