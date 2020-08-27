Курсы ЕГЭ по химии
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Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
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баллов по химии ученики MAXIMUM получают в 1,5 раза чаще, чем в среднем по России
test
- ЕГЭ по химии включает в себя 4 блока: теоретически основы в химии, неорганическая химия, органическая химия и методы познания в химии.
- Для решения ЕГЭ необходимо уметь писать уравнения химических реакций.
- Самое ценное задание (№ 33) требует продемонстрировать знание реакций и механизмы их протекания (за верное решение можно получить 5 первичных баллов).