Курсы ЕГЭ по физике
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
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Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
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80+
баллов по физике ученики MAXIMUM получают в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России
test
- Экзамен проверяет знание 4 блоков: механики, молекулярной физики, электродинамики и квантовой физики.
- Главная проблема сильных учеников — это «формула не из кодификатора». Если ученик использовал верную, но не представленную в кодификаторе ЕГЭ формулу, за задание поставят ноль даже при наличии верного ответа.
- Самыми сложными в первой части являются задания блоков механика и электродинамика.
- Во второй части большую роль играет оформление решения ответа — важно, чтобы он соответствовал критериям.