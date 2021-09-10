Надежная инвестиция в образование

Запишитесь на курсы по всем предметам, необходимым для поступления, и поступите на бюджет, или мы вернём вам деньги за курсы

Работаем по договору и берём на себя юридические обязательства: вы точно знаете, за что платите. Работем по договору-оферте

У нас есть лицензия государственного образца на образовательную деятельность. Поэтому вы можете вернуть до 13% от стоимости курса в виде налогового вычета