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Онлайн-курс

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Онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ

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  • 1 половина курса
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  • Постановка целей и траектории обучения
  • Изучение тем экзамена (+ личная беседа)
  • Ловушки и лайфхаки
  • Пробный ЕГЭ (+ личная беседа)
  • Подготовка к итоговому сочинению
  • Семинары по борьбе со стрессом
  • Пробный ЕГЭ
  • Разбор ошибок (+ личная беседа)
  • Пробный ЕГЭ (+ личная беседа)
  • Повторение пройденных тем
  • 90+ на ЕГЭ
  • Персональная стратегия подготовки и личный контроль прогресса
  • 3 пробных ЕГЭ с разбором и контрольные после каждой пройденной темы
  • Связь с преподавателем в соц. сетях и мессенджерах 24/7
  • Все темы экзамена и мастер-классы по тайм-менеджменту
  • Более 1000 упражнений и вся теория в личном кабинете
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Готовьтесь к ЕГЭ по проверенной программе

130 специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ,  ФГОС и реальных ЕГЭ
В методических пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактив, понятное объяснение с примерами и проверка понимания
Готовим к формату ЕГЭ: ученики решают задания c помощью лайфхаков, алгоритмов и простых методов
Отслеживаем изменения в ЕГЭ, готовим по актуальным материалам и не тратим время на лишнюю теорию