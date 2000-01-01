Онлайн-курсы
подготовки к ЕГЭ

Каждый 3-й ученик MAXIMUM сдаёт ЕГЭ на 80+

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Летние курсы
Как проходит обучение

1. Всё, что нужно для ЕГЭ

Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам и будем повторять всё это в течение курса

2. Контроль прогресса

Курс начнётся с диагностики знаний, а контрольные, пробники и рейтинг в личном кабинете покажут прирост в знаниях

3. Психологическая подготовка

Поможем поставить цель и распределить время, научим бороться со стрессом и невнимательностью

4. Распределение нагрузки

Курс построен от простого к сложному, поэтому материал и объём домашних заданий по силам каждому ученику

Учитесь у лучших

Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями

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Запишись на летний курс MAXIMUM

Месяц на курсе = Год на 5
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Онлайн-модуль для всех материалов
и контроля прогресса

Занимайтесь с нами по всем предметам

Математика Русский язык Обществознание Физика Биология История Английский язык Химия Информатика Литература

Результаты ЕГЭ — 2019

Сколько выпускников получили 80+ на ЕГЭ

cреди всех
учеников

среди учеников
MAXIMUM

0%

10%

20%

30%

40%

7.1%
16.6%

Математика

  • Курс разделен на 3 уровня сложности — консультант подберет для вас подходящую группу в зависимости от того, как хорошо вы знаете математику сейчас, и на какой балл рассчитываете
  • В ЕГЭ по математике много упрощающих методов решения — мы изучаем их все!
  • Разбираем все типы заданий и ловушки в них; учим, как правильно оформлять ответ в задачах с развёрнутым ответом, чтобы набрать максимум баллов
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175 000 довольных учеников

Почему обращаются к нам

175 000

успешных учеников

8 лет

обучаем школьников

20 000

школьных учителей
прошли наш курс
по онлайн-методике

Резиденты Сколково
в IT-кластере

Образовательная лицензия

Образовательная лицензия