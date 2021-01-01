Программирование на Python
для 6—11 классов
Освойте ИТ, и получите доступ к 10000 профессиям на hh.ru
О чём этот курс?
Основы программирования, которые пригодятся не только в IT, но и в маркетинге, менеджменте, аналитике, финансах и др.
Боты
Нейросети
Web-разработка
Backend-разработка
Курс создан для тех, кто…
хочет освоить один из самых популярных языков программирования — Python
хочет получить универсальные навыки программирования
готовится к ОГЭ и ЕГЭ по информатике
Как проходит обучение
Выберите подходящий курс
Начальный уровень
Цель и результат
Первое оконное приложение
Бот с базовым функционалом
Основные темы
Основы программирования
Парсинг сайтов
Оконные приложения
Основы ООП (объектно-ориентированное программирование)
Работа с API
Бот для Telegram (база)
Бот для ВКонтакте (база)
Абонемент «Маск»
3 любых курса по программированию
9 месяцев
20% скидка
Средний уровень
Цель и результат
Сложное оконное приложение
Бот с основным функционалом
Основные темы
API Центробанка
Новые библиотеки
Создание сервера
Основы ООП (объектно-ориентированное программирование)
Бот для Telegram (основа)
Бот для ВКонтакте (основа)
Пакет «Middle»
2 уровня
6 месяцев
10% скидка на курс
Продвинутый уровень
Цель и результат
Разработка личного блога
Собственная соцсеть
Основные темы
Основы WEB-разработки
Работа с базами данных
Обучение вёрстке
Погружение в асинхронное программирование
Работа с фреймворком Django
Пакет «Senior»
3 уровня
9 месяцев
20% скидка на курс
Стажировка в IT-отделе MAXIMUM
Сколько стоит курс
в Школе программирования
Отзывы
Преподаватели
Илья Грубер
- Вуз: ВШЭ
- Специальность: компьютерная безопасность
- Обо мне: Участник АСМ ICPC и стартапа: Робот-инвестор, закончил курсы Академии Касперского
Григорий Подсекин
- Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Обо мне: Программист. Работает над проектом по созданию искусственного интеллекта
Татьяна Медведева
- Вуз: ИТМО
- Специальность: фотоника и оптоинформатика
- Обо мне: Тренер Intel, frontend developer
MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий