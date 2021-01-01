Разработка игр

для 6—11 классов

Сделайте первые шаги к успешной карьере уже в школе!

О чём этот курс?

Компьютерные игры, геймдизайн, 3D-моделирование, анимация:
полное погружение в геймдев (game development), возможность зарабатывать
на разработке и тестах игр, развитие креативного и пространственного мышления

Программа

Разработка игр на движке Unity

Программа

Программирование на языке C#

Программа

3D-моделирование в Blender

Программа

Система контроля версий GitHub и командная разработка

Курс создан для тех, кто…

проводит много времени за играми и увлекается киберспортом

интересуется игровой индустрией и креативной стороной IT-сферы

хочет создавать и тестировать игры на фрилансе

Как проходит обучение

1
Инструменты реальных разработчиков
2
Создание и защита собственного проекта
3
Погружение в профессии
4
Работа в команде, взаимная обратная связь
5
Сертификат о прохождении курса
6
Стажировка в IT-отделе MAXIMUM*актуально для освоивших продвинутый уровень

Выберите подходящий курс

Начальный уровень

Цель и результат

Собственная 2D- или 3D-игра с нуля

Основные темы

Основы С# в VSC

Системы контроля версий

Движок Unity

3D-моделирование Blender

Проектирование игры

Концепции разработки современных игр

Купить

Абонемент «Маск»

3 любых курса по программированию

9 месяцев

20% скидка

Средний уровень

Цель и результат

3D-игра в команде из 2-3 человек

Основные темы

Создание 3D-моделей

3D-анимация персонажей

Дизайн игровых локаций

Дополнительные пакеты Unity (Build Pro, VFX Graph…)

Шейдеры

Архитектура проектов

Пакет «Middle»

2 уровня

6 месяцев

10% скидка на курс

Продвинутый уровень

Цель и результат

3D-игра по сети на 7-8 человек с покупками

Основные темы

Разработка игр в команде

Работа с сетью

Алгоритмы и структуры данных

Написание Unity-тестов

Внедрение покупок

Собеседования и резюме

Пакет «Senior»

3 уровня

9 месяцев

20% скидка на курс

Стажировка в IT-отделе MAXIMUM

Сколько стоит курс
в Школе программирования

Отзывы

Преподаватели

Илья Грубер

  • Вуз: ВШЭ
  • Специальность: компьютерная безопасность
  • Обо мне: Участник АСМ ICPC и стартапа: Робот-инвестор, закончил курсы Академии Касперского

Григорий Подсекин

  • Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
  • Специальность: Информационные системы и технологии
  • Обо мне: Программист. Работает над проектом по созданию искусственного интеллекта

Татьяна Медведева

  • Вуз: ИТМО
  • Специальность: фотоника и оптоинформатика
  • Обо мне: Тренер Intel, frontend developer

MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий

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