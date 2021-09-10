Узнай всё об ИТ-профессиях, научись писать и читать код, разработай проект в команде и защити его на финальной презентации
Для тех, кто хочет получить универсальные навыки в ИТ
Для тех, кто играет в игры и хочет разработать свою
Для тех, кто сдаёт ОГЭ или ЕГЭ по информатике
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Чтобы примерить ИТ-профессию
и осознанно выбрать дальнейшее образование и карьерный путь
Чтобы улучить оценки в школе,
развить логику и креативность, натренировать память и внимательность, научиться работать в команде
Чтобы освоить профессиональные навыки,
о которых можно написать в резюме
Чтобы совместить развлечение с пользой,
и по-настоящему чем-то увлечься
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Phyton
Ученики напишут свое первое оконное приложение и бота, который присылает интересные факты или рассказывает стихи
Программа курса
7 200 руб. в месяц
3 платежа
21 600 руб. за курс
Unity, C#
Ребенок научится создавать 2D- и 3D-игры с нуля: продумывать сюжет, образы героев и логику уровней
Программа курса
7 200 руб. в месяц
3 платежа
21 600 руб. за курс
HTML, CSS, JavaScript
Ученики создадут собственный сайт, познакомятся с версткой и навигацией пользователя, научатся программировать на Java.
Программа курса
7 200 руб. в месяц
3 платежа
21 600 руб. за курс
Онлайн-занятия в мини-группах
Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки
Работа в IT-команде
Реальный проект в конце курса
Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки
Кому подойдут курсы программирования?
Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки
Можно заниматься на двух курсах сразу?
Можно заниматься со смартфона или нужен ноутбук?
Какой компьютер или ноутбук нужен для занятий?
На курсе есть домашние задания?
Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки