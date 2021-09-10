8 (800) 500-31-98

Курсы по школьным предметам

ЕГЭ 11 класс
ЕГЭ 10 класс
ОГЭ 9 класс
Курсы 8 класс
Курсы 7 класс
Курсы 6 класс
Курсы 5 класс
Профориентация
Программирование

Пробные курсы и уроки

Пробные уроки в группах
2 недели подготовки за 199 руб
Индивидуальные уроки, 8-11 классы
Индивидуальные уроки, 5-7 классы
Пробные ОГЭ и ЕГЭ с разбором
Консультации по профориентации и поступлению

О MAXIMUM

Контакты
Новости
Вакансии
Открыть филиал
Сотрудничество
8 (800) 500-31-98

Школа программирования для учеников 6–11 классов

Узнай всё об ИТ-профессиях, научись писать и читать код, разработай проект в команде и защити его на финальной презентации

  • Для тех, кто хочет получить универсальные навыки в ИТ

  • Для тех, кто играет в игры и хочет разработать свою

  • Для тех, кто сдаёт ОГЭ или ЕГЭ по информатике

Оставить заявку на курс

Зачем школьнику программирование

Чтобы примерить ИТ-профессию

и осознанно выбрать дальнейшее образование и карьерный путь

Чтобы улучить оценки в школе,

развить логику и креативность, натренировать память и внимательность, научиться работать в команде

Чтобы освоить профессиональные навыки,

о которых можно написать в резюме

Чтобы совместить развлечение с пользой,

и по-настоящему чем-то увлечься

Выберите курс

Скидка 20% при покупке 3 курсов

  • Программирование

    Phyton

    • junior
    • middle
    • senior

    Ученики напишут свое первое оконное приложение и бота, который присылает интересные факты или рассказывает стихи

    Программа курса

    7 200 руб. в месяц

    3 платежа

    21 600 руб. за курс

  • Разработка игр

    Unity, C#

    • junior
    • middle
    • senior

    Ребенок научится создавать 2D- и 3D-игры с нуля: продумывать сюжет, образы героев и логику уровней

    Программа курса

    7 200 руб. в месяц

    3 платежа

    21 600 руб. за курс

  • Создание сайтов

    HTML, CSS, JavaScript

    • junior
    • middle
    • senior

    Ученики создадут собственный сайт, познакомятся с версткой и навигацией пользователя, научатся программировать на Java.

    Программа курса

    7 200 руб. в месяц

    3 платежа

    21 600 руб. за курс

Как проходят занятия

  • Онлайн-занятия в мини-группах

    Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки

  • Работа в IT-команде

  • Реальный проект в конце курса

Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки

Наши преподаватели

  • Действующие разработчики и менеджеры ИТ-проектов с профильным образованием
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

MAXIMUM — резидент Сколково в кластере информационных и компьютерных технологий

Сколково

Узнайте больше на открытом уроке

В ближайшее время не запланировано мероприятий данной категории

Отвечаем на вопросы детей и родителей

  • Кому подойдут курсы программирования?

    Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки

  • Можно заниматься на двух курсах сразу?

  • Можно заниматься со смартфона или нужен ноутбук?

  • Какой компьютер или ноутбук нужен для занятий?

  • На курсе есть домашние задания?

Занятия проходят на онлайн-платформе в режиме реального времени. В группе не больше 15 человек, поэтому преподаватель уделяет время каждому: отвечает на вопросы, проверяет код, помогает найти ошибки