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Экспресс-курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку

Экспресс-курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку
Передайте ответственность за поступление нашим экспертам и получите полное сопровождение от выбора вуза до зачисления Передайте ответственность за поступление нашим экспертам и получите полное сопровождение от выбора вуза до зачисления
от 990 ₽ /мес
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Это курс для тех, кто хочет повысить свою успеваемость в период летних каникул. Мы сделали его глубоким и подробным, как в университете, но компактным, современным и нескучным
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Процесс обучения
Онлайн-модуль
Вебинары онлайн и в записи
Исследовательский центр
Домашнее задание
Личные менторы
Учебники и материалы
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
• Занятия проходят 3 раза в неделю по 1ч 15мин онлайн
• Своевременно ответим на любой твой вопрос по ходу занятия
• На большие и сложные вопросы дадим развернутый ответ лично
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
Всё, что нужно для продуктивной учебы, в личном кабинете на смартфоне или компьютере:
• Расписание занятий и теория
• Записи уроков и дополнительные видео к ним
• Контрольные работы, пробники и домашние задания
• Искусственный интеллект для поддержки внимания и контроля прогресса
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
• Только актуальные задания из ЕГЭ-2023
• Автоматическая проверка первой части экзамена
• Подробный разбор ошибок из второй части с личным куратором
• Индивидуальные рекомендации по сложным темам
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
Твой личный помощник из числа наших преподавателей:
• Поможет разобраться со сложными темами
• Ответит на вопрос по теории и домашке
• Напомнит о дополнительных задачах
• Поможет поставить цель в баллах и проследить за прогрессом
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое

Процесс обучения

  1. Онлайн-модуль
  2. Вебинары онлайн и в записи
  3. Исследовательский центр
  4. Домашнее задание
  5. Личные менторы
  6. Учебники и материалы

Часто задаваемые вопросы

  1. Урок
  2. Образовательная платформа
  3. Домашнее задание
  4. Куратор
  5. Скрипты
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