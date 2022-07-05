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За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
• Занятия проходят 3 раза в неделю по 1ч 15мин онлайн
• Своевременно ответим на любой твой вопрос по ходу занятия
• На большие и сложные вопросы дадим развернутый ответ лично
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
Всё, что нужно для продуктивной учебы, в личном кабинете на смартфоне или компьютере:
• Расписание занятий и теория
• Записи уроков и дополнительные видео к ним
• Контрольные работы, пробники и домашние задания
• Искусственный интеллект для поддержки внимания и контроля прогресса
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
• Только актуальные задания из ЕГЭ-2023
• Автоматическая проверка первой части экзамена
• Подробный разбор ошибок из второй части с личным куратором
• Индивидуальные рекомендации по сложным темам
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
Твой личный помощник из числа наших преподавателей:
• Поможет разобраться со сложными темами
• Ответит на вопрос по теории и домашке
• Напомнит о дополнительных задачах
• Поможет поставить цель в баллах и проследить за прогрессом
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы
ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы
ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое
Процесс обучения
Онлайн-модуль
• Занятия проходят 3 раза в неделю по 1ч 15мин онлайн
• Своевременно ответим на любой твой вопрос по ходу занятия
• На большие и сложные вопросы дадим развернутый ответ лично
Вебинары онлайн и в записи
Всё, что нужно для продуктивной учебы, в личном кабинете на смартфоне или компьютере:
• Расписание занятий и теория
• Записи уроков и дополнительные видео к ним
• Контрольные работы, пробники и домашние задания
• Искусственный интеллект для поддержки внимания и контроля прогресса
Исследовательский центр
• Только актуальные задания из ЕГЭ-2023
• Автоматическая проверка первой части экзамена
• Подробный разбор ошибок из второй части с личным куратором
• Индивидуальные рекомендации по сложным темам
Домашнее задание
Твой личный помощник из числа наших преподавателей:
• Поможет разобраться со сложными темами
• Ответит на вопрос по теории и домашке
• Напомнит о дополнительных задачах
• Поможет поставить цель в баллах и проследить за прогрессом
Личные менторы
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы
ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое
Учебники и материалы
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы
ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое
Часто задаваемые вопросы
Урок
• Занятия проходят 3 раза в неделю по 1ч 15мин онлайн
• Своевременно ответим на любой твой вопрос по ходу занятия
• На большие и сложные вопросы дадим развернутый ответ лично
Образовательная платформа
Всё, что нужно для продуктивной учебы, в личном кабинете на смартфоне или компьютере:
• Расписание занятий и теория
• Записи уроков и дополнительные видео к ним
• Контрольные работы, пробники и домашние задания
• Искусственный интеллект для поддержки внимания и контроля прогресса
Домашнее задание
• Только актуальные задания из ЕГЭ-2023
• Автоматическая проверка первой части экзамена
• Подробный разбор ошибок из второй части с личным куратором
• Индивидуальные рекомендации по сложным темам
Куратор
Твой личный помощник из числа наших преподавателей:
• Поможет разобраться со сложными темами
• Ответит на вопрос по теории и домашке
• Напомнит о дополнительных задачах
• Поможет поставить цель в баллах и проследить за прогрессом
Скрипты
К каждому уроку мы подготовили частично заполненный шаблон конспекта, чтобы ты смог правильно структурировать информацию и запоминать содержимое
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