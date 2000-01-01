Составьте траекторию будущего и начните учиться эффективно

Бесплатная консультация с экспертом для 8-классников и их родителей

Проблемы учеников при подготовке

Лень делать домашние задания

87% девятиклассников списывают домашние задания из ГДЗ и не умеют решать задачи самостоятельно

Не могут организовать свое время

90% школьников не знают что такое тайм-менеджемент

Не хватает мотивации

Ученики не понимают, зачем они готовятся, и не ставят перед собой цели

Что будет на консультации

Подойдете

к выбору будущей профессии комплексно

Создадите

личную стратегию подготовки к экзамену и определите текущий уровень знаний

Узнаете

как создать условия, в которых ребенок сам будет хотеть учиться

Научитесь

применять на практике эффективные способы тайм-менеджмента и навсегда попрощаетесь с ленью

Подойдете

к выбору будущей профессии комплексно

Узнаете

как создать условия, в которых ребенок сам будет хотеть учиться

Создадите

личную стратегию подготовки к экзамену и определите текущий уровень знаний

Научитесь

применять на практике эффективные способы тайм-менеджмента и навсегда попрощаетесь с ленью

Получите подарок!

Приходите на консультацию и получите памятку
«Как выбрать профессию будущего?»
Вы узнаете про 3 простых шага, которые помогут найти дело по душе.

Отзывы о консультации

Александра Иванова

9 класс

Я прошла консультацию в ноябре, и с тех пор моя подготовка и вообще видение будущего сильно изменились. Раньше я не знала, кем хочу стать, и не понимала, зачем мне учеба в школе, а сейчас я точно знаю свою цельи уже начала подготовку к ОГЭ.
Спасибо MAXIMUM за помощь!

Виктория Мамонтова

8 класс

Благодаря консультации я узнала, какие профессии мне подходят, и значительно сузила себе выбор. Раньше я не могла определиться с направлением, а теперь выбираю из двух конкретных профессий)))

Артем Незванов

9 класс

Эксперты помогли мне создать личный график учебы и я начал все успевать! Секреты тайм-менеджмента действительно существуют и я уже знаю, как ими пользоваться. Всем рекомендую пройти эту консультацию!!!