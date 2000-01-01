Составьте траекторию будущего и начните учиться эффективно
Бесплатная консультация с экспертом для 8-классников и их родителей
Бесплатная консультация с экспертом для 8-классников и их родителей
Лень делать домашние задания
87% девятиклассников списывают домашние задания из ГДЗ и не умеют решать задачи самостоятельно
Не могут организовать свое время
90% школьников не знают что такое тайм-менеджемент
Не хватает мотивации
Ученики не понимают, зачем они готовятся, и не ставят перед собой цели
Подойдете
к выбору будущей профессии комплексно
Создадите
личную стратегию подготовки к экзамену и определите текущий уровень знаний
Узнаете
как создать условия, в которых ребенок сам будет хотеть учиться
Научитесь
применять на практике эффективные способы тайм-менеджмента и навсегда попрощаетесь с ленью
Подойдете
к выбору будущей профессии комплексно
Узнаете
как создать условия, в которых ребенок сам будет хотеть учиться
Создадите
личную стратегию подготовки к экзамену и определите текущий уровень знаний
Научитесь
применять на практике эффективные способы тайм-менеджмента и навсегда попрощаетесь с ленью
Приходите на консультацию и получите памятку
«Как выбрать профессию будущего?»
Вы узнаете про 3 простых шага, которые помогут найти дело по душе.
9 класс
Я прошла консультацию в ноябре, и с тех пор моя подготовка и вообще видение будущего сильно изменились. Раньше я не знала, кем хочу стать, и не понимала, зачем мне учеба в школе, а сейчас я точно знаю свою цельи уже начала подготовку к ОГЭ.
Спасибо MAXIMUM за помощь!
8 класс
Благодаря консультации я узнала, какие профессии мне подходят, и значительно сузила себе выбор. Раньше я не могла определиться с направлением, а теперь выбираю из двух конкретных профессий)))
9 класс
Эксперты помогли мне создать личный график учебы и я начал все успевать! Секреты тайм-менеджмента действительно существуют и я уже знаю, как ими пользоваться. Всем рекомендую пройти эту консультацию!!!