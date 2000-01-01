Александра Иванова

9 класс

Я прошла консультацию в ноябре, и с тех пор моя подготовка и вообще видение будущего сильно изменились. Раньше я не знала, кем хочу стать, и не понимала, зачем мне учеба в школе, а сейчас я точно знаю свою цельи уже начала подготовку к ОГЭ.

Спасибо MAXIMUM за помощь!