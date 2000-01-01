Бесплатная консультация для 11 - классников и их родителей

Стратегия подготовки к ЕГЭ-2021

На консультации расскажем о новых правилах поступления в вузы в 2021 году

У каждого школьника возникают сомнения

Смогу ли поступить на бюджет?

Как правильно готовиться, чтобы все успеть

Куда поступать с выбранными предметами

Что будет на консультации?

Разберем

Все изменения в правилах поступления в вузы в 2021 год

Объясним

Как будет происходить зачисление в вузы без второй волны

Расскажем

Сколько направлений в вузах теперь можно выбрать

Создадим

Личную стратегию поступления и подготовки к ЕГЭ-2021

Запишитесь на консультацию и получите месяц подписки на приложение MAXIMUM в подарок

  • Все темы по школьным предметам с 5 по 11 класс
  • Короткие видеоуроки и актуальная теория
  • Тренировочные задания и наглядная статистика
  • Лучшие преподаватели объясняют непонятные темы
  • Марафоны подготовки к ОГЭ и ЕГЭ