Бесплатная консультация для 11 - классников и их родителей
Стратегия подготовки к ЕГЭ-2021
На консультации расскажем о новых правилах поступления в вузы в 2021 году
У каждого школьника возникают сомнения
Смогу ли поступить на бюджет?
Как правильно готовиться, чтобы все успеть
Куда поступать с выбранными предметами
Что будет на консультации?
Разберем
Все изменения в правилах поступления в вузы в 2021 год
Объясним
Как будет происходить зачисление в вузы без второй волны
Расскажем
Сколько направлений в вузах теперь можно выбрать
Создадим
Личную стратегию поступления и подготовки к ЕГЭ-2021
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