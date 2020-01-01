Зачем думать о поступлении в 10 классе?
Чтобы поступить на бюджет, нужно сдать ЕГЭ на 80+. Только 17% школьников сдают на такой балл
Если оставить подготовку на 11 класс, то времени на хобби и отдых не останется
73% старшеклассников испытывают стресс во время подготовки из-за нехватки времени
Что будет на консультации?
Расскажем, что нужно сделать уже в 10 классе, чтобы поступить на бюджет
Раскроем секреты поступления в топ-вузы
Расскажем, как выбрать профессию в 10 классе
Создадим индивидуальную стратегию поступления на бюджет