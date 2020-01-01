Зачем думать о поступлении в 10 классе?

Чтобы поступить на бюджет, нужно сдать ЕГЭ на 80+. Только 17% школьников сдают на такой балл

Если оставить подготовку на 11 класс, то времени на хобби и отдых не останется

73% старшеклассников испытывают стресс во время подготовки из-за нехватки времени

Что будет на консультации?

Расскажем, что нужно сделать уже в 10 классе, чтобы поступить на бюджет

Раскроем секреты поступления в топ-вузы

Расскажем, как выбрать профессию в 10 классе

Создадим индивидуальную стратегию поступления на бюджет