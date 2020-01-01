С 1 по 15 июня

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70% выпускников не работают по специальности

1

Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей

2

Не учли свои личностные особенности, способности и интересы

3

Выбрали вуз или колледж, опираясь только на баллы экзамена

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