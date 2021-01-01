С 21 по 28 декабря

Дни бесплатной
профориентации

Пройдите профтест и получите профессиональный разбор результатов с экспертом на онлайн или офлайн консультации

Будет полезно пройти
консультацию, чтобы:

Пройти профтест
и сделать правильный
выбор профессии

Выбрать нужное
направление
и подходящий ВУЗ

Узнать больше
о тенденциях рынка труда
и профессиях

Получить ответы на все
волнующие вопросы об
экзаменах и поступлении

Почему важно выбрать
направление уже
в 9 классе?

70% выпускников не работают по специальности

1

Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей

2

Не учли свои личностные особенности, способности и интересы

3

Выбрали вуз, опираясь только на баллы экзамена

Чем мы можем помочь?

Программа

Поможем определить наиболее подходящие профессиональные направления

Программа

Создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки к ОГЭ

Программа

Расскажем, на какие предметы стоит делать акцент, исходя из результатов

Дарим учебники

и доступ к приложению на месяц за 1 руб. на всех консультациях

с 10 декабря 2020 до 10 января 2021
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Получите подарок!

Приходите на консультацию и получите памятку «Как выбрать профессию будущего?» Вы узнаете про 3 простых шага, которые помогут найти дело по душе.