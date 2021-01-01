Дни бесплатной
профориентации
Пройдите профтест и получите профессиональный разбор результатов с экспертом на онлайн или офлайн консультации
Будет полезно пройти
консультацию, чтобы:
Пройти профтест
и сделать правильный
выбор профессии
Выбрать нужное
направление
и подходящий ВУЗ
Узнать больше
о тенденциях рынка труда
и профессиях
Получить ответы на все
волнующие вопросы об
экзаменах и поступлении
Почему важно выбрать
направление уже
в 9 классе?
70% выпускников не работают по специальности
Выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей
Не учли свои личностные особенности, способности и интересы
Выбрали вуз, опираясь только на баллы экзамена
Чем мы можем помочь?
Поможем определить наиболее подходящие профессиональные направления
Создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки к ОГЭ
Расскажем, на какие предметы стоит делать акцент, исходя из результатов
Получите подарок!
Приходите на консультацию и получите памятку «Как выбрать профессию будущего?» Вы узнаете про 3 простых шага, которые помогут найти дело по душе.