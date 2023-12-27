Достоинства: Стоит своих денег, знания соответствуют действительности, на занятиях интересно и занимательно Недостатки: Обучение на 80% по факту зависит от ученика, для лентяев не подойдёт Всем добра! Училась в Maximum с 9 класса, ещё тогда, в начале года, от мысли, что готовиться мне придётся с кем-то, волосы вставали дыбом, всем же знакомы эти бабушки, которые про современные экзамены толком ничего не знают, а денег за свои ""труды"" требуют уйму? Отнекивалась я упорно ровно до момента, пока первый пробник по математике (ОГЭ) не написала на 15 баллов при том, что шла на красный аттестат. В силы какого-то там центра верила с трудом, но мать настояла. По итогу купили курс (мини-группа)! Предподаватель оказался чудесный, я до конца не понимала, как одна девушка смогла детей с совершенно разным уровнем (кто-то даже не знал, как найти площадь квадрата) привести к шикарным баллам!! По итогу написала за полтора часа на 23 балла – ""5"" при том, что я, нескромно признаюсь, немного поленилась! Так начался мой путь в Maximum. В 10 классе я поняла, что мне, человеку, который дату крещения Руси не знал, позарез нужна история!! Выучить её за два года мне казалось чем-то невозможным, учитывая, что и любви особой я к ней не питала, но на специальность без неё никуда! Пришли в Maximum, посоветовались, имело ли смысл. Прошли профориентацию даже! Затем, убедившись в собственных намерениях, купили два курса: история и обществознание. Честно, я так на них вкачалась по теории, что в 11 классе пахала, вероятно, только на той же истории! И снова – всё понятно, всё легко! Не понимаешь, что такое инфляция? Не проблема, хоть тринадцать раз повторят, и так и сяк объяснят! Вместе с тем, к слову, улучшились и мои оценки в школе по обоим предметам, чему я была очень рада! Домашку, честно скажу, делать не всегда успевала – относились с пониманием, потом ведь доделывала! В 11м классе у меня было аж 6 курсов, не считая всякие приколюхи, наподобие второй профориентации, доп. подготовки и тд и тп! Русский + итоговое сочинение, история, обществознание, английский, математика база индивидуально (5 уроков)! Результаты ЕГЭ: русский – 87 б, математика – отметка ""5"", 20/21, история – 97 б., обществознание – 94 б., английский – 84 б. Разочаровал меня только русский, но, вероятно, не совсем повезло с учителями что тут, что в школе. Всё время писала сочинения на 24/24, на 23, на 22 максимум! А по итогу мне выставили 18, сказав на апелляции, что так, так, так нельзя. Больнее всего было то, что по итогу мне за эти ""ошибки"" от учителей же прилетело, а как я сказала, что, мол, я же так писала, сразу сбавили натиск. С остальным довольна. ----- Плюсы Maximum: – всё чётко и по факту, объяснят материал нескольких лет за 20-30 занятий, не было такого на экзамене, чего мы бы не обсуждали; – учителя следят за прогрессом каждого (! в мини-группах и индивидуальных!), всегда помогут и поддержат, если попросить; – общение приятное и, без шуток, всегда на одной волне; – знают, как вести себя в стрессовых ситуациях, когда ученик, например, ведёт себя не совсем адекватно; – обращаются лично к родителям только в КРАЙНЕМ случае; – цена достойна качества, тут уже дело выбора! ""Минусы"" Maximum (то, о чем я слышала и что опровергну или не опровергну): – ""Навязывают, ждут получения оплаты и забивают"" – не было такого, во-первых, сколько занимаемся, оперативно подключали модули, и я убеждена, что это не ошибка выжившего, скорее наоборот, когда нет подключений – редкость, во-вторых, ничего из программ не навязывали! Но вставлю свои 5 копеек на те случаи, когда деньги возвращают долго: оплата, удивительно, уходит не какому-то магнату, а распределяется сразу и учителю, и тех персоналу, и специалистам по подбору персонала, и пятое, и десятое! И на возврат соответственно нужна конкретная причина! – ""Учителя отвечают долго, долго проверяют дз"" –с тем, что бывают задержки, полностью соглашусь! Бывают, потому что учеников много и каждый что-то да задаст! – ""В модуле встречаются ошибки, а тех поддержка долго отвечает"". Я находила уйму ошибок, на что жаловалась учителю по истории в 10 классе – и вуаля, он связался с поддержкой, на след. год ничего не было! Попробуйте обращаться через учителей! – ""Деть готовился, а сдал плохо – вина учителей!"". У меня много знакомых, ни разу не видела, чтобы человек в Maximum всё делал, правда учил, и домашку, и всё – и сдал плохо, за исключением случаев, связанных со здоровьем и иным, не зависящим ни от одной, ни от другой стороны! – ""Слишком дорого!"". В среднем – не дороже конкурентов, я сама долго изучала! – ""Деть не выучил предмет за год!"". Советую на все доп. предметы (не русский/математика база) брать два года, не пожалеете! В голове отложится очень хорошо! Хотела бы ещё выделить любимых учителей, может, если вы сделаете свой выбор, они вам попадутся? И вы будете знать, что вот, хороший человек! – Елена Ежова. Шикарный учитель по математике, добрая, понимающая! – Ангелина Гребенщикова. Обществознание в сердешке, научила меня всей теории, в целом с ней я начала лучше контролировать себя в спорах – Куангали Испанов. Его лекции всплывали даже на экзамене по истории, вхахвхах, смешнявый и клевый учитель по истории, его мемы помнят все! – Галина Ступакова. Ворвалась к ней во втором полугодии в 11 классе, когда уже экзамены были на носу, с седыми волосами: не напишу математику на 17 баллов, а красный аттестат потерять не хочу!!! Отзанимались всего 5 занятий, по итогу сдала на желаемый результат – Дарья Малявина. Очень милый и добрый учитель по английскому, хотя занимались в большой группе (70 человек), сдала лучше, чем писала пробники! – Дмитрий Тётушкин. Спокойный, добрый педагог, всегда давал нам отдохнуть без отхождений от программы, темы запоминались легко благодаря грамотному подходу! – Ксения Конова. В сердешке, личный психолог группы.





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