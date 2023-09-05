Знать всё о ЕГЭ-2024 важно, чтобы
Быть в тренде
Поймёте, какие задания изменились, подготовитесь к ним лучше и не допустите ошибок
Сдать спокойно
При подготовке и сдаче экзаменов появятся спокойствие и уверенность: вы сэкономите силы и нервы
Не потерять лишние баллы
Будете знать, как оценивается первая и вторая часть, и выжмете максимум баллов с каждого задания
Понять себя
Ещё раз убедитесь, какие предметы вам близки и к чему подготовиться получше, чтобы поступить в вуз или колледж мечты
Сэкономить время
Сможете отличать новые задания от старых и не потратите время на бесполезную подготовку
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Подробный разбор ЕГЭ-2024
Проверка ваших знаний
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Вы пообщаетесь с экспертом, который:
- В курсе последних изменений в экзаменах и процессе поступления
- Постоянно на связи с ФИПИ — федеральным органом, который отвечает за изменения в ЕГЭ
- Знает, как сдать ЕГЭ на максимальные баллы
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