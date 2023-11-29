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Курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку
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Год назад мы заключили договор на индивидуальное сопровождение поступления с Maximum. Хочу выразить сердечную благодарность Лилии Мустафиной за профессионализм и искреннее желание помочь нашему сыну выбрать свой путь. Задача была сложная - нужно было направить парня, который слышать ничего не хотел (как большинство ребят в этом возрасте) на взрослый путь. Честно говоря, я не верила сначала, что получится... Но Лилии удалось его убедить. Год работы с сыном (при постоянном обмене информацией с родителями), поддержка на всех этапах подачи документов (местами Лилия просто заставляла нас двигаться, когда уже сил не было), отработка параллельных и запасных вариантов и вот сын поступил. Радовались все вместе. Рекомендуем Лилию всем, кто хочет сохранить отличные отношения с детьми при поступлении, сберечь нервы и добиться результата! Спасибо!
Занималась дочка , готовилась к огэ по алгебре и геометрии. Как мы туда попали? Да просто съездили на навигатор профессий. Прошли тестирование, педагоги помогли выявить упущенное. Помогли направить в нужное русло. Анастасия , педагог очень хороший специалист. Быстро нашла подход. Все время обучения была на связи. Так же были индивидуальные занятия. Дочка справилась! ОГЭ сдала на хорошо. Поступили на бюджет. Мы рады ,что выбрали эту платформу. Конечно все зависит от самого ребенка. На сколько он ответственно подойдет к обучению.
Достоинства: Контроль подготовки, эффективное обучение. Недостатки: Не обнаружил Я проходил обучение в MAXIMUM по трём предметам (русский язык, математика, обществознание), помимо курсов по данным предметом в стоимость обучения вошли 3 курса предкурсовой подготовки к этим предметам, курс по профориентации, который помог выбрать мне ВУЗ для поступления. Благодаря учёбе в максимуме я смог сдать русский язык на 97 баллов, математику на 70 и обществознание на 85 баллов. Также, в течение обучения за посещение занятия и выполнения дз начисляются баллы, которые можно потратить на дополнительное обучение в максимуме ( я оплатил баллами курсы по финансовой грамотности и ораторскому мастерству). Преподаватели маскимума молодые студенты, которые на одной волне с учениками, вебинары проходят в спокойной обстановке, где есть место и шуткам. Прогресс ученика отслеживается, обучающийся пишет минимум 3 симуляции, также в течение обучения существуют точки контроля, после написания симуляции проходят личные беседы ученика и преподавателя для того чтобы определить дальнейшую траекторию подготовки. Помимо личных бесед ученик может связаться с преподавателем в любое другое время как ему удобно( чаще вконтакте и телеграм) Я проходил обучение онлайн, но есть возможность обучаться очно
Пробники писали на 150, ЕГЭ написали на 218. После обучения в Максимуме февраля по май (мат профиль и информатика — русский сами учили)
Достоинства: Отличные преподаватели Недостатки: Образовательные программы есть и лучше Добрый день, друзья! Мой сын закончил в этом году школу. Последний учебный год занимался в Maximum Education по трем предметам: русский язык, математика, физика. Заголовок отзыва говорит об онлайн-школе, но сын занимался по очной программе в г. Тольятти. Очная программа включает в себя и очные уроки в классе, и дистанционные уроки с теми же преподавателями в зуме. В принципе, в зуме были такие же уроки, что и очные. Подозреваю, что такая форма обучения организована из-за недостатка помещений у нашего филиала. Maximum Education компания московская, учебная программа единая во всех филиалах, но много зависит и от преподавателей на местах. Со слов сына расскажу его впечатления обо всем. Он человек не глупый, даже весьма сообразительный, но очень любит гулять и развлекаться. Его главная проблема - мотивация. Плюс, он девять лет учился в гуманитарной гимназии, потом вдруг захотел поступать на физмат, а в его гимназии физику учили только теоретическую, задачи не решали. Это так сказать, исходные данные. Тольяттинский филиал расположен в деловом центре ""Плаза"". Maximum Education занимает несколько кабинетов. В холле можно попить чай с конфетками, простимулировать мозги перед учебой. А это один из учебных кабинетов. В общем, учатся ребята в приятной обстановке. Каждый предмет преподают дважды в неделю. Сын занимался по трем предметам. То есть за 5 рабочих дней 6 уроков. И это после школы. Очный урок длится 2 часа 15 минут, в зуме меньше, кажется 1 час 15 минут. Домашку тоже надо делать и школьную, и в Максимуме. Это, конечно, очень не просто, тем более в таком возрасте. Выдают бумажные учебные пособия по всем предметам. А решают в онлайн-модуле. Если в модуле поставил не правильный ответ, то он автоматически показывает правильное решение. Для родителей учеников устроена очень хорошая обратная связь. Каждый месяц по всем предметам рассылают информацию об успеваемости. Далее следует подробная расшифровка по темам, процент правильно и не правильно выполненной домашки. То есть, родители видят, на какой теме сложности у ребенка, какую тему он пропустил. Начинается обучение с контрольного тестирования. Во второй половине учебного года регулярно проводятся симуляции ЕГЭ, причем не в Максимуме, а выездные, в школах, в институте. Есть возможность отследить динамику развития знаний. Сын считает, что учебные курсы разработаны не очень хорошо. Особенно по математике. К примеру есть тема, на нее три задачи, одна совсем легкая, другие совсем сложные. А главное, они очень сильно отличаются. Для того, чтобы понятие в голове улеглось и утрамбовалось, надо несколько похожих задач, с постепенным усложнением. По физике, говорит, получше разработан курс. В последний месяц перед экзаменами он еще пробовал бесплатные онлайн-школы, типа ""Решу ЕГЭ"", и ему понравилось больше. А еще и объяснение непонятых задач там лучше, чем в Максимуме. В общем, сын не высоко оценил учебную программу. Зато очень высоко оценил преподавателей. Говорит, суперские. Предмет знают отлично, объясняют отлично и доступно. Почему, спрашивает, в школе так не объясняют? Не иначе, как выполняют план по непоступлению учеников в ВУЗы и пополнению армейских рядов. Преподаватели все молодые, на одной волне со старшеклассниками, общение свободное, уважительное, на равных. Обращаться с вопросами к ним можно в любое время, хоть вечером, хоть в выходные, когда собственно возник вопрос то есть. Все объясняют до тех пор, пока не поймешь. Резюме: год в Maximum Education был очень полезен, результаты есть. А если бы еще поменьше гулять, повысить процент выполнения домашки... но сложно, согласна. Да, можно найти хорошие бесплатные онлайн курсы, но диалога глаза в глаза с живым преподавателем, который не только объясняет стандартно, но так же нащупывает пробелы и закрывает их, ничто не заменит. А преподаватели в Максимуме супер. По цене по сравнению с репетитором не дорого. Примерно 135 тысяч за учебный год, за 6 уроков в неделю. Мы платили ежемесячно, а при оплате единовременно дешевле, на сколько не помню. Мы не стали платить сразу из опасения нарваться на мошенничество, так как про Тольяттинский филиал никто из знакомых не знал и в интернете про него не было отзывов. Теперь знайте, хорошо работает Maximum Education у нас в Тольятти. Мы ставим им 5 звезд, а дальше дело за самими учениками, насколько эффективно они работают и используют предоставленных им преподавателей.
Очень хочется написать отзыв после сдачи ОГЭ 2023 года. Брала сыну курсы по 4-м предметам: русский (мини группа), математика, обществознание, английский индивидуальный. Нагрузка конечно огромная, и школа, и курсы, и домашние задания! но так мне было спокойнее-что то да останется в голове. Занимался не особо прилежно, не всегда выполнял домашние задания. Кураторы, учителя звонили, держали в курсе, на почту приходила статистика его прогресса. Процесс обучения организован очень качественно. Преподаватели молодые, очень грамотные, очень интересно преподают (так интересно и креативно, что сын захотел стать преподавателем в старших классах))). В итоге без нервов, спокойно сдал на все четверки. Советую брать занятия в мини группах, каждый ученик на уроке будет под пристальным вниманием учителя. Вообщем спасибо максимуму! Спасибо учителям! Надеюсь у них достойная оплата труда!
Достоинства: Стоит своих денег, знания соответствуют действительности, на занятиях интересно и занимательно Недостатки: Обучение на 80% по факту зависит от ученика, для лентяев не подойдёт Всем добра! Училась в Maximum с 9 класса, ещё тогда, в начале года, от мысли, что готовиться мне придётся с кем-то, волосы вставали дыбом, всем же знакомы эти бабушки, которые про современные экзамены толком ничего не знают, а денег за свои ""труды"" требуют уйму? Отнекивалась я упорно ровно до момента, пока первый пробник по математике (ОГЭ) не написала на 15 баллов при том, что шла на красный аттестат. В силы какого-то там центра верила с трудом, но мать настояла. По итогу купили курс (мини-группа)! Предподаватель оказался чудесный, я до конца не понимала, как одна девушка смогла детей с совершенно разным уровнем (кто-то даже не знал, как найти площадь квадрата) привести к шикарным баллам!! По итогу написала за полтора часа на 23 балла – ""5"" при том, что я, нескромно признаюсь, немного поленилась! Так начался мой путь в Maximum. В 10 классе я поняла, что мне, человеку, который дату крещения Руси не знал, позарез нужна история!! Выучить её за два года мне казалось чем-то невозможным, учитывая, что и любви особой я к ней не питала, но на специальность без неё никуда! Пришли в Maximum, посоветовались, имело ли смысл. Прошли профориентацию даже! Затем, убедившись в собственных намерениях, купили два курса: история и обществознание. Честно, я так на них вкачалась по теории, что в 11 классе пахала, вероятно, только на той же истории! И снова – всё понятно, всё легко! Не понимаешь, что такое инфляция? Не проблема, хоть тринадцать раз повторят, и так и сяк объяснят! Вместе с тем, к слову, улучшились и мои оценки в школе по обоим предметам, чему я была очень рада! Домашку, честно скажу, делать не всегда успевала – относились с пониманием, потом ведь доделывала! В 11м классе у меня было аж 6 курсов, не считая всякие приколюхи, наподобие второй профориентации, доп. подготовки и тд и тп! Русский + итоговое сочинение, история, обществознание, английский, математика база индивидуально (5 уроков)! Результаты ЕГЭ: русский – 87 б, математика – отметка ""5"", 20/21, история – 97 б., обществознание – 94 б., английский – 84 б. Разочаровал меня только русский, но, вероятно, не совсем повезло с учителями что тут, что в школе. Всё время писала сочинения на 24/24, на 23, на 22 максимум! А по итогу мне выставили 18, сказав на апелляции, что так, так, так нельзя. Больнее всего было то, что по итогу мне за эти ""ошибки"" от учителей же прилетело, а как я сказала, что, мол, я же так писала, сразу сбавили натиск. С остальным довольна. ----- Плюсы Maximum: – всё чётко и по факту, объяснят материал нескольких лет за 20-30 занятий, не было такого на экзамене, чего мы бы не обсуждали; – учителя следят за прогрессом каждого (! в мини-группах и индивидуальных!), всегда помогут и поддержат, если попросить; – общение приятное и, без шуток, всегда на одной волне; – знают, как вести себя в стрессовых ситуациях, когда ученик, например, ведёт себя не совсем адекватно; – обращаются лично к родителям только в КРАЙНЕМ случае; – цена достойна качества, тут уже дело выбора! ""Минусы"" Maximum (то, о чем я слышала и что опровергну или не опровергну): – ""Навязывают, ждут получения оплаты и забивают"" – не было такого, во-первых, сколько занимаемся, оперативно подключали модули, и я убеждена, что это не ошибка выжившего, скорее наоборот, когда нет подключений – редкость, во-вторых, ничего из программ не навязывали! Но вставлю свои 5 копеек на те случаи, когда деньги возвращают долго: оплата, удивительно, уходит не какому-то магнату, а распределяется сразу и учителю, и тех персоналу, и специалистам по подбору персонала, и пятое, и десятое! И на возврат соответственно нужна конкретная причина! – ""Учителя отвечают долго, долго проверяют дз"" –с тем, что бывают задержки, полностью соглашусь! Бывают, потому что учеников много и каждый что-то да задаст! – ""В модуле встречаются ошибки, а тех поддержка долго отвечает"". Я находила уйму ошибок, на что жаловалась учителю по истории в 10 классе – и вуаля, он связался с поддержкой, на след. год ничего не было! Попробуйте обращаться через учителей! – ""Деть готовился, а сдал плохо – вина учителей!"". У меня много знакомых, ни разу не видела, чтобы человек в Maximum всё делал, правда учил, и домашку, и всё – и сдал плохо, за исключением случаев, связанных со здоровьем и иным, не зависящим ни от одной, ни от другой стороны! – ""Слишком дорого!"". В среднем – не дороже конкурентов, я сама долго изучала! – ""Деть не выучил предмет за год!"". Советую на все доп. предметы (не русский/математика база) брать два года, не пожалеете! В голове отложится очень хорошо! Хотела бы ещё выделить любимых учителей, может, если вы сделаете свой выбор, они вам попадутся? И вы будете знать, что вот, хороший человек! – Елена Ежова. Шикарный учитель по математике, добрая, понимающая! – Ангелина Гребенщикова. Обществознание в сердешке, научила меня всей теории, в целом с ней я начала лучше контролировать себя в спорах – Куангали Испанов. Его лекции всплывали даже на экзамене по истории, вхахвхах, смешнявый и клевый учитель по истории, его мемы помнят все! – Галина Ступакова. Ворвалась к ней во втором полугодии в 11 классе, когда уже экзамены были на носу, с седыми волосами: не напишу математику на 17 баллов, а красный аттестат потерять не хочу!!! Отзанимались всего 5 занятий, по итогу сдала на желаемый результат – Дарья Малявина. Очень милый и добрый учитель по английскому, хотя занимались в большой группе (70 человек), сдала лучше, чем писала пробники! – Дмитрий Тётушкин. Спокойный, добрый педагог, всегда давал нам отдохнуть без отхождений от программы, темы запоминались легко благодаря грамотному подходу! – Ксения Конова. В сердешке, личный психолог группы.
В прошлом году в феврале записались на занятия в мини группах по обществознанию и русскому с сентября, со скидкой. Эти предметы дочь знала неплохо, но нужна была подстраховка. Потом начитались плохих отзывов и стали готовиться к худшему, но ожидания не оправдались)))) Занятия четко по расписанию, преподаватели молодые, грамотные, увлечённые, контактные. Для родителей всегда на связи поддержка. Каждый месяц присылали отчёт об успеваемости. Итог : 91 и 88 баллов по ЕГЭ. Очень достойно. Конечно, если ребенок не хочет или не может учиться, никакие курсы ему не помогут. А если с мотивацией все в порядке Максимум - отличный выбор. Спасибо, буду рекомендовать друзьям
Интересно, уютно. Можно получить информацию, которая необходима для дальнейшего определения ребенку с колледжем или вузом
Достоинства: Хорошие преподаватели, нашли общий язык с ребёнком, ребёнку всё нравиться Недостатки: Минусов нет Сын ходил почти пол года к репетитору по английскому и я не могла понять, почему нет результата в знаниях. Ему в этом году нужно сдавать ОГЭ, но он неусидчивый и сам дома заниматься не может. Оказалось, что репетитор просто давала ему задания что-то перевести или написать и уходила заниматься своими делами. Когда я это узнала, то решила срочно менять репетитора на более профессионального. В интернете нашла информацию о Maximum Education и решила попробовать к ним обратиться. Мне самой понравился внешний вид учебного центра, сама бы в таком с удовольствием училась. Преподаватели молодые и им явно проще найти общий язык с детьми и добиться их доверия. К тому же они они сами относительно недавно сдавали ЕГЭ и помнят нюансы, которых не знают люди моего возраста, потому что у нас был совсем другой формат экзаменов. Сын начал ходить заниматься с удовольствием. Хоть он и жалуется, что домашки много, но он уже стал лучше говорить и тест в школе на уроках он пишет на большее количество баллов, чем было до этого. Цена конечно не самая низкая за занятия. Но если посчитать сколько у нас ушло на репетитора, которая не смогла вложить никаких знаний в его голову и сколько выходит тут за занятия, выходит намного выгоднее. Да и в целом соотношение цена/результат у них высокий, могу это смело утверждать.
Учитель посоветовал Максимум, чтобы подтянуть сыну учёбу, а то экзамены были не за горами, а в знаниях огромные пробелы. Занимался сын онлайн, это кстати так удобно, не надо никуда ходить или отвозить ребёнка. Учителя в онлайн-школе прям хорошие, смогли подтянуть знания в нескольких предметах, так что скоро будем с ними готовиться к огэ, уверена, что результаты будут отличными.
Для поступления в университет я делал уклон на математике и профильных предметах и совсем забил на русский язык. Поэтому в начале одиннадцатого класса, решил найти репетитора онлайн (потому что поездки куда-то будут занимать много времени). Курсы в максимуме мне нравятся. Информацию преподносят систематизированно и понятным языком.
Как модно сейчас говорить, есть гуманитарии и технари. Так мой сын оказался полным технарем и ему тяжело самому выучить все правила по русскому языку и тяжело складывать свои мысли в красивые предложения. В школе максимум он проучился чуть больше года и в январе отлично написал итоговое сочинения, хотя он очень за него переживал. Спасибо!
Я столько вариантов просмотрела, но в максимуме впервые увидела, что обучение ребёнка можно оплатить материнским капиталом. Сначала конечно прошли пробное занятие с ребёнком, ему всё понравилось и сразу же после этого, записались на курсы. С оплатой через капитал не было проблем, менеджер с оформлением помог. Ребёнок учится хорошо и теперь наконец-то понимает школьную программу, а то до этого была полная пустота.
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