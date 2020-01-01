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Улучшение навыков

Диагностика знаний
на старте и персональная стратегия подготовки

Эффективные группы

Удобные занятия онлайн в мини-группах
или индивидуально

Индивидуальный подход

Профориентация с опорой
на психологию подростков

Контроль прогресса

Диагностика знаний, контрольные, пробники
и рейтинг в личном кабинете покажут прирост
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